Γιατί οι επιλογές όλων είναι μοναδικές.

Μία πολύχρωμη καρδιά, ένα κλασικό σύμβολο αγάπης και σεβασμού, χτυπάει σήμερα στην καρδιά της Αθήνας, στο κεντρικό κατάστημα του Public στο Σύνταγμα. Με αφορμή την παρέλαση του Athens Pride 2022, το Public γιορτάζει τη μοναδικότητα και αναδεικνύει την αξία των ίσων ευκαιριών που πρέπει όλοι να έχουμε στη ζωή μας. Γιατί πιστεύει ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας όταν έχουμε την ελευθερία να αλλάζουμε, να εξελισσόμαστε και να προχωράμε, όπως εμείς το επιλέγουμε.

Τα Public αναζητούν συνεχώς νέους, ευέλικτους και διαφορετικούς τρόπους για να απολαμβάνουμε όλοι τη ζωή περισσότερο και αγκαλιάζουν κάθε διαφορετική επιθυμία μας. Γιατί, το πιο δυνατό Public feeling είναι η επιλογή να μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα αυτό που είμαστε! Γιατί αξία έχει να νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας, όποιον δρόμο και εάν επιλέξουμε.

Η γιορτή της μοναδικότητας γίνεται κάθε μέρα πράξη στο ίδιο το περιβάλλον εργασίας των Public. Με δέσμευση απέναντι στους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες, στα Public εργαζόμαστε για την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό και την τεχνολογία, καθώς και για την προαγωγή μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους. Προσφέρουμε νέες δυνατότητες ώστε ο καθένας μας να μπορεί να απολαμβάνει και να ζει τη ζωή, με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Γιατί για εμάς, στα Public, είναι δικαίωμα και αξία να μπορείς να επιλέγεις ελεύθερα, να χαίρεσαι να είσαι εσύ.

We celebrate uniqueness! We celebrate ourselves!

#celebratemore