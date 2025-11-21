Στα ίχνη των Snipers της Ζ’ ΜΑΚ: 24 ώρες με τους «επίλεκτους» ελεύθερους σκοπευτές

Για 24 ώρες δίπλα στους επίλεκτους snipers της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών, τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται να δρουν αθόρυβα και αόρατα. Τους ελεύθερους σκοπευτές που εκτελούν βολές ακριβείας σε κάθε περιβάλλον και αποστολή, στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα. Ένα σπάνιο βλέμμα στον κόσμο των πιο απαιτητικών ειδικών επιχειρήσεων.

Ξημέρωμα στο Καντήλι Μεγάρων. Ο αέρας έρχεται από τον Σαρωνικό, η βλάστηση πυκνή, το έδαφος δύσκολο και ανηφορικό. Το όχημα Ειδικών Επιχειρήσεων Polaris MRZR σταματά πάνω στον χωματόδρομο στην αρχή του δάσους αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον «στόχο». Δύο άνδρες της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών κατεβαίνουν σιωπηλοί. Κινούνται γρήγορα ανάμεσα σε δέντρα και θάμνους και επικοινωνούν κυρίως με νεύματα. Είναι το ζευγάρι των snipers που θα ακολουθήσουμε για τις επόμενες 24 ώρες.

Είναι οι Έλληνες snipers. Οι ελεύθεροι σκοπευτές που «υπογράφουν» βολές ακριβείας από αποστάσεις που για τους περισσότερους μοιάζουν απίστευτες. Που μπορούν να κρύβονται μέρες σε ένα σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Που έχουν μάθει να χτυπούν σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, σε δάση, βραχονησίδες, αλλά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Η προσέγγιση στο Καντήλι

Οι δύο Snipers συνεχίζουν μόνοι. Ο sniper και ο spotter – το «ζευγάρι» που λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος. Ο ένας πίσω από τη διόπτρα του τυφεκίου, ο άλλος πίσω από το κιάλι και το αποστασιόμετρο, να διαβάζει τον άνεμο, την υγρασία, τη θερμοκρασία, τη γωνία βολής, κάθε μικρή λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι αργή, χαμηλή, σχεδόν έρπουσα. Για να φτάσουν σε απόσταση οπτικής επαφής από το σημείο όπου βρίσκεται ο «στόχος» τους, χρειάζονται πάνω από μία ώρα. Κάθε βήμα μετρημένο. Κάθε θόρυβος απαγορευτικός.

Το σημείο επιλέγεται προσεκτικά. Ένα φυσικό ανάχωμα, βράχοι, κορμοί δέντρων, κλαδιά που σπάνε τη σιλουέτα. Εκεί θα στηθεί το παρατηρητήριο το οποίο θα είναι και η τελική θέση βολής. Στήνουν τα δίποδα, προσαρμόζουν τις διόπτρες, «σπάνε» το περίγραμμα με παραλλαγές. Για τον ανυποψίαστο παρατηρητή, το σημείο μοιάζει απλώς με ακόμα ένα κομμάτι του δάσους. Γίνονται «ένα» με το φυσικό περιβάλλον.

Accuracy International AXMC – Το όπλο που τους ανέβασε στην ελίτ

Το τυφέκιο ΑΧMC της βρετανικής Accuracy International σημαδεύει προς τον στόχο. Πρόκειται για το τυφέκιο, με το οποίο οι Έλληνες snipers έχουν γράψει ήδη ιστορία.

Το AXMC έχει αποκτηθεί σε δύο εκδόσεις, με διαμετρήματα .308’’ και .338’’ της ίντσας. Είναι το όπλο που θεωρείται σημείο αναφοράς ανάμεσα στις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Με δραστικό βεληνεκές που ξεπερνά τα 800 μέτρα και ακρίβεια που σε σταθερές συνθήκες μπορεί να φτάσει σε απόκλιση λίγων μόνο εκατοστών, έχει αποδείξει την αξία του σε πραγματικές αποστολές αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Σ’ αυτό το τυφέκιο εκπαιδεύτηκαν οι ομάδες Ελεύθερων Σκοπευτών του ΕΤΑ, της Ζ΄ ΜΑΚ και της ΜΥΚ. Με αυτό συμμετείχαν στον διαγωνισμό «European Best Sniper Team Competition 2022», όπου το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών κατέλαβε την 1η θέση και η Ζ’ ΜΑΚ την 4η, ανάμεσα σε 36 ομάδες από 18 χώρες. Με αυτό κυριάρχησαν και στην πολυεθνική άσκηση Sniper Workshop «Neptune-23» στην Πολωνία, απέναντι σε ομάδες από εννέα χώρες.

Το AXMC είναι το όπλο που έβαλε οριστικά τους Έλληνες snipers στον χάρτη των κορυφαίων. Όμως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου κάνει το επόμενο βήμα.

Το νέο «εργαλείο» – SAKO TRG-M10

Δίπλα στο AXMC, στην ίδια θέση βολής πολύ σύντομα θα βρίσκεται το νέο απόκτημα των Ειδικών Δυνάμεων, το τυφέκιο SAKO TRG-M10. Φινλανδικής κατασκευής, πολυδιαμετρηματικό, σχεδιασμένο για να καλύπτει όλο το φάσμα αποστολών ενός σύγχρονου sniper.

Η απόφαση για την προμήθειά του δεν ήταν εύκολη ούτε βιαστική. Για μήνες, οι Έλληνες snipers δοκίμασαν όλα τα κορυφαία τυφέκια της αγοράς. Ημέρα και νύχτα. Σε διαφορετικά πεδία, σε διαφορετικά υψόμετρα, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Στο τέλος, το TRG-M10 ξεχώρισε.

Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου κατέληξε στην προμήθεια 119 τυφεκίων TRG-M10. Η σύμβαση, συνολικού κόστους περίπου 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει όχι μόνο τα τυφέκια, αλλά και περισσότερα από 470.000 φυσίγγια υψηλής ακρίβειας, εξοπλισμό υποστήριξης, συντήρηση και εκπαίδευση. Η πρώτη παρτίδα περιλαμβάνει 90 τυφέκια και θα ακολουθήσει η παραλαβή ακόμη 29.

Από αυτά, τα 93 θα κατανεμηθούν στις Μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου – ΕΤΑ, Ζ’ ΜΑΚ και ΕΤΕΘ – 14 θα διατεθούν στη ΜΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού και 12 στη Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, το ειδικό Σχολείο Ελεύθερων Σκοπευτών στο Κέντρο Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα θα χρησιμοποιεί τα νέα τυφέκια για την εκπαίδευση των επόμενων γενεών snipers.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Όπλο «κομμένο και ραμμένο» στον sniper

Όπως ακριβώς το Accuracy International AXMC, έτσι και το TRG-M10 μεταφέρεται σε ειδική βαλίτσα και μπορεί να συναρμολογηθεί γρήγορα, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι η δυνατότητα αλλαγής κάννης και διαμετρήματος:

κάννες σε διαμέτρημα .308 Winchester,

.300 Winchester Magnum,

και .338 Lapua Magnum.

Η σύμβαση για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προβλέπει δύο κάννες ανά τυφέκιο – διαμέτρημα 308 και 338 Lapua, ώστε ο ίδιος sniper να μπορεί να προσαρμόσει το όπλο στην εκάστοτε αποστολή.

Το κοντάκι είναι πλήρως ρυθμιζόμενο σε μήκος, ύψος και κλίση, έτσι ώστε κάθε σκοπευτής να προσαρμόζει το τυφέκιο στα δικά του σωματομετρικά δεδομένα. Οι γεμιστήρες είναι αποσπώμενοι, με διαφορετική χωρητικότητα ανάλογα με το διαμέτρημα:

10 φυσίγγια για διαμέτρημα .308,

7 φυσίγγια για .300 Win Mag,

5 φυσίγγια για .338 Lapua Magnum.

Το βάρος του όπλου είναι περίπου 6,5 κιλά, τιμή που θεωρείται απολύτως λογική για τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή αυτής της κατηγορίας. Η εργονομία του έχει σχεδιαστεί από την αρχή, ώστε να είναι εξίσου εύχρηστο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στον μηχανισμό σκανδάλης και ασφαλείας. Ο νέος μηχανισμός προσφέρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης του όπλου, ενώ ο εργονομικός μοχλός ασφαλείας επιτρέπει γρήγορη μετάβαση από ασφαλές σε έτοιμο προς βολή, χωρίς ο sniper να χάνει την επαφή με τον στόχο. Ο μηχανισμός κλείστρου έχει ενισχυθεί, ώστε να αντέχει στον σκληρό χειρισμό που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα όπλο που «δένεται» με τον σκοπευτή. Και σε συνδυασμό με φυσίγγια υψηλής ακρίβειας, δίνει λύσεις σε αποστάσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν εκτός δυνατοτήτων για τα Ελληνικά Όπλα.

Κατοικημένες περιοχές – Ο στόχος μέσα στην πόλη

Το φως της ημέρας ανεβαίνει και μαζί του ανεβαίνει και ο ρυθμός της εκπαίδευσης. Το σενάριο στο Καντήλι ολοκληρώνεται με βολές σε μεγάλες αποστάσεις, αλλαγές θέσης, άμεση αναδίπλωση και επαναπροσέγγιση από διαφορετική κατεύθυνση. Οι snipers της Ζ’ ΜΑΚ έχουν μάθει να σκέφτονται διαρκώς σαν «κυνηγημένοι», να μην μένουν ποτέ περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται σε μια θέση.

Το επόμενο μέρος της εκπαίδευσης μεταφέρεται σε περιβάλλον κατοικημένης περιοχής. Κτίρια κάθε είδους – κατοικίες, βιοτεχνικοί χώροι, αποθήκες. Οι snipers της Ζ’ ΜΑΚ αλλάζουν ρόλο. Από το βουνό και τη βραχονησίδα, στο αστικό πεδίο, εκεί όπου η απόσταση από τον στόχο μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά η πολυπλοκότητα μεγαλύτερη.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές εκπαιδεύονται να κρύβονται σε κάθε είδους κτίριο. Σε σοφίτες, σε μπαλκόνια, πίσω από ανοιχτά παράθυρα, μέσα σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια. Μπορούν να μείνουν αθέατοι εκεί για μέρες ή και εβδομάδες, αν το απαιτεί η αποστολή. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να χτυπήσουν τον στόχο, αλλά και να παραμείνουν αόρατοι για όσο χρειαστεί.

Οι αποστολές σε κατοικημένες περιοχές περιλαμβάνουν:

επιτήρηση και αναγνώριση υψηλής αξίας στόχων,

προστασία Ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων που κινούνται στο έδαφος,

αντι-τρομοκρατικές επιχειρήσεις,

αποκλεισμό και απομόνωση περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί αντίπαλες ομάδες.

Σε τέτοιο περιβάλλον, ο sniper δεν είναι απλώς «εκτελεστής βολής». Είναι αισθητήρας υψηλής ακρίβειας. Παρατηρεί, μεταδίδει πληροφορίες, αξιολογεί απειλές, προτείνει λύσεις.

Από το Καντήλι στον Σαρωνικό – NH90 και Snipers από αέρα

Η εκπαίδευση προχωρά και το περιβάλλον αλλάζει άμεσα. Εκεί που εστιάζεται η κύρια αποστολή της Ζ’ ΜΑΚ στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίο. Το NH-90 των Ειδικών Επιχειρήσεων σηκώνεται από το ελικοδρόμιο με τους snipers ήδη μέσα. Ο εξοπλισμός δεμένος, τα όπλα ασφαλισμένα, οι σκοπευτές με τα headsets να ακούνε τις τελευταίες οδηγίες. Η αποστολή προσομοιώνει σενάριο άμεσης αντίδρασης σε απειλή πάνω σε βραχονησίδα.

Λίγα λεπτά αργότερα βρισκόμαστε στον Σαρωνικό. Στόχος, η νησίδα Πλατιά. Ένα κλασικό νησιωτικό μικροπεριβάλλον, που θυμίζει σε κλίμακα τις βραχονησίδες του Αιγαίου. Εκεί θα εξελιχθεί το επόμενο σενάριο που αφορά υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων από αέρα, με ελικόπτερο NH-90 και βολές από εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις. Οι πόρτες του ελικοπτέρου είναι συνεχώς ανοιχτές και ο αέρας του Σαρωνικού μπαίνει με δύναμη στην καμπίνα. Οι snipers παίρνουν θέση στις πόρτες. Με ειδικά στηρίγματα και harness ασφαλείας, προσαρμόζουν τα τυφέκια τους και παρακολουθούν τους στόχους που έχουν στηθεί στην ακτή της βραχονησίδας.

Οι βολές δεν είναι θεαματικές μόνο στην εικόνα τους. Το πανίσχυρο NH-90 αιωρείται. Είναι εντυπωσιακά σταθερό. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται κορυφαίο ελικόπτερο για Ειδικές Επιχειρήσεις. Το πλήρωμα άριστα εκπαιδευμένο για να υποστηρίξει κάθε είδους σενάριο. Είναι μια από τις πιο απαιτητικές μορφές εκπαίδευσης. Ο sniper πρέπει να συνυπολογίσει:

την ταχύτητα και την πορεία του ελικοπτέρου,

τις δονήσεις στην πλατφόρμα βολής,

τον άνεμο σε σχέση με την κατεύθυνση πτήσης,

την απόσταση και τη γωνία προς τον στόχο.

Η πρώτη βολή φεύγει. Ο spotter επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα. Ακολουθούν διορθώσεις, αλλαγή στόχων, νέα σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος χτυπιέται με ακρίβεια, αποδεικνύοντας ότι οι βολές από αέρα δεν είναι απλώς «εντυπωσιασμός», αλλά πραγματικό επιχειρησιακό εργαλείο για την υποστήριξη ειδικών επιχειρήσεων σε νησιωτικό περιβάλλον. Οι Snipers, εκτός από το Accuracy International AXMC, χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς λόγους και το M-16 με ενσωματωμένη διόπτρα.

«Ημέρα και νύχτα, ο απόλυτος εφιάλτης»

Το σκοτάδι πέφτει, αλλά η εκπαίδευση δεν σταματά. Με τη χρήση νυχτερινών διοπτρών, οι Έλληνες Snipers συνεχίζουν τις βολές. Στο Καντήλι, στο Σαρωνικό, σε πεδία βολής και ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τα σενάρια νυχτερινών επιχειρήσεων είναι πλέον καθημερινότητα.

Η νύχτα αλλάζει τα πάντα:

τα οπτικά μέσα,

τις αποστάσεις αναγνώρισης,

τον τρόπο κίνησης,

τον ρυθμό της μάχης.

Για τους Snipers της Ζ’ ΜΑΚ και όλων των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων της ΔΕΠ και της ΔΔΕΕ η νύχτα είναι σύμμαχος. Εκπαιδεύονται να γίνονται ο «απόλυτος εφιάλτης» του αντιπάλου, να εμφανίζονται από εκεί που δεν τους περιμένει, να χτυπούν χωρίς προειδοποίηση και να εξαφανίζονται, αφήνοντας πίσω τους μόνο πολλαπλά ερωτήματα και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το πεδίο μάχης δεν τους ανήκει, ακόμα και όταν πιστεύουν ότι το ελέγχουν απόλυτα.

Αποστολές και ρόλος στη σύγχρονη αποτροπή

Οι αποστολές που μπορεί να αναλάβει ένα ζευγάρι snipers της Ζ’ ΜΑΚ και γενικότερα των Μονάδων της ΔΕΠ είναι πολλές και κρίσιμες:

Επιτήρηση – Αναγνώριση : Πολυήμερη παραμονή σε σημεία-κλειδιά, συλλογή πληροφοριών, φωτογράφιση, καταγραφή κινήσεων.

: Πολυήμερη παραμονή σε σημεία-κλειδιά, συλλογή πληροφοριών, φωτογράφιση, καταγραφή κινήσεων. Υποστήριξη Ειδικών Επιχειρήσεων : Παροχή κάλυψης σε ομάδες που επιχειρούν σε νησιά, βραχονησίδες, παράκτιες περιοχές ή αστικό περιβάλλον.

: Παροχή κάλυψης σε ομάδες που επιχειρούν σε νησιά, βραχονησίδες, παράκτιες περιοχές ή αστικό περιβάλλον. Αντι-τρομοκρατικές επιχειρήσεις : Εξουδετέρωση στόχων υψηλής επικινδυνότητας, με απόλυτη ακρίβεια και ελαχιστοποίηση παράπλευρων απωλειών.

: Εξουδετέρωση στόχων υψηλής επικινδυνότητας, με απόλυτη ακρίβεια και ελαχιστοποίηση παράπλευρων απωλειών. Αντι-sniper επιχειρήσεις : Εντοπισμός και εξουδετέρωση αντίπαλων ελεύθερων σκοπευτών.

: Εντοπισμός και εξουδετέρωση αντίπαλων ελεύθερων σκοπευτών. Υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας-διάσωσης: Επιτήρηση περιοχών, παροχή εικόνας σε πραγματικό χρόνο, αλλά και δυνατότητα άμεσης επέμβασης, αν χρειαστεί.

Σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, με δεκάδες νησιά, βραχονησίδες και παράκτιες περιοχές, οι snipers της Ζ’ ΜΑΚ και των υπόλοιπων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος. Μπορούν να καλύψουν περιοχές με ελάχιστο ίχνος, να προσφέρουν αποτροπή χωρίς θόρυβο, αλλά με εξαιρετικά σαφές αποτέλεσμα.

Ο «σύγχρονος μαχητής» και η επόμενη μέρα

Στην εικόνα του σύγχρονου στελέχους Ειδικών Επιχειρήσεων, δεν υπάρχει μόνο το TRG-M10 ή το AXMC. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εξοπλισμού που συμπληρώνει τις δυνατότητες του sniper.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου προχωρά και σε άλλες κινήσεις:

Απόκτηση θερμικών διοπτρών

σταδιακή ενίσχυση με στοχευμένο φορητό οπλισμό,

αναβάθμιση διοπτρών, οπτικών και βοηθητικού εξοπλισμού.

αντικατάσταση των παλαιών πιστολιών Μ1911 διαμετρήματος 45 με νέα Glock 17 Gen5 διαμετρήματος 9×19,

Τα Glock 17 Gen5 διαθέτουν βελτιωμένη κάννη, καλύτερη βαφή, αμφιδέξιο μοχλό κλείστρου και ανασχεδιασμένη λαβή χωρίς «δακτυλοθυλάκια», κάνοντάς τα πιο εργονομικά και αξιόπιστα για τον σύγχρονο μαχητή. Για έναν sniper που μπορεί να χρειαστεί να κινηθεί σε κλειστούς χώρους, να διεισδύσει σε κτίρια, να προστατεύσει τον εαυτό του και τον spotter του σε μικρή απόσταση, το πιστόλι δεν είναι δευτερεύον, αλλά κρίσιμο κομμάτι του πακέτου.

Οι διακρίσεις και το «αύριο» των Ελλήνων snipers

Οι επιτυχίες των τελευταίων ετών δεν ήρθαν τυχαία. Το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών και η Ζ’ ΜΑΚ, με τα ζευγάρια snipers τους, απέδειξαν δύο φορές – στον διαγωνισμό «European Best Sniper Team Competition 2022» και στην πολυεθνική άσκηση «Neptune-23» – ότι μπορούν να σταθούν και να κυριαρχήσουν στην «αφρόκρεμα» των ΝΑΤΟϊκών Ειδικών Δυνάμεων.

Αυτές οι διακρίσεις δεν είναι απλώς κύπελλα και μετάλλια. Είναι επιβεβαίωση ότι το επίπεδο εκπαίδευσης, η πειθαρχία, η νοοτροπία και ο εξοπλισμός των Ελλήνων snipers βρίσκονται πια στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ότι οι επενδύσεις σε σύγχρονα τυφέκια, όπως το AXMC και το TRG-M10, σε φυσίγγια υψηλής ακρίβειας, σε ειδικές ασκήσεις και διεθνείς διαγωνισμούς, πιάνουν τόπο.

Όταν η μέρα κλείνει, πίσω στο Καντήλι και πάνω από τη νησίδα Πλατεία, οι snipers της Ζ’ ΜΑΚ μαζεύουν τον εξοπλισμό τους με την ίδια ηρεμία που τον έστησαν. Ακολουθούν έλεγχοι, σημειώσεις, διορθώσεις για την επόμενη φορά. Ήταν 24 ώρες γεμάτες δράση και μηνύματα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Πηγή: Κώστας Σαρικάς / OnAlert