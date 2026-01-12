Στα «λευκά» τα ορεινά της χώρας – Χιόνια και τσουχτερό κρύο σε Πάρνηθα, Φλώρινα και Ναυπακτία

Στα λευκά έχουν «ντυθεί» τα ορεινά της χώρας από χθες Κυριακή (11/1/2026) με το κύμα ψύχους και κακοκαιρίας να διαπερνά την χώρα και να γεννάει ελπίδες για χιόνια μέχρι και στην Αττική.

Το ισχυρό κύμα ψύχους και οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονται από χιόνια σε πολλές βόρειες περιοχές της χώρας, αφού στη Δυτική Μακεδονία η κίνηση γίνεται με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ η κακοκαιρία επέτρεψε χιόνι να στρωθεί μέχρι και στην παραλία της Καβάλας.

Στο Νυμφαίο Φλώρινας η θερμοκρασία στις 9 το πρωί, έπεσε στους πλην 13 βαθμούς, ενώ έντονη χιονόπτωση είχαμε και στη Στενή Ευβοίας. Λόγω των έκτακτων φαινομένων ο Δήμος Διρφύων ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά στην Αγία Σοφία, στη Στενή και στους Στρόπονες.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έκανε βουτιά και κόλλησε στο μηδέν, ενώ χιόνισε περιφερειακά της πόλης και στη Χαλκιδική.

Στην Αττική η χιονόπτωση περιορίζεται κυρίως στην Πάρνηθα και στο καταφύγιο Μπάφι όπου οι εικόνες αποκαλύπτουν ένα κάτασπρο τοπίο έτοιμο να υποδεχτεί τους χειμερινούς ταξιδιώτες. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα σημειώνει βουτιά που ίσως το πρωί της Τρίτης να φτάσει στο 0.

Ακόμα τα Βίλια Αττικής υποδέχονται τα χιόνια, με πανέμορφες εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στην Ορεινή Ναυπακτία έριξε μεγάλη ποσότητα χιονιού από το βράδυ του Σαββάτου γι’ αυτό και απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Στα «λευκά» έχει ντυθεί ο Νομός Σερρών με την επέλαση του χιονιά να ξεκινά, νωρίς το πρωί από τον Λαϊλιά και να επεκτείνεται σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Στη Σαμαρίνα Γρεβενών έπεσαν τα πρώτα χιόνια.