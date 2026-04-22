Στέφανος Ληναίος: Τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, με τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζηδάκι και Λοΐζου

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας είπαν τα αγαπημένα του πρόσωπα το «ύστατο χαίρε» την Τετάρτη (22.04.2026) στον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από τέσσερις ημέρες, στις 18 Απριλίου 2026 σε ηλικία 98 ετών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης, το τελευταίο αντίο στον καταξιωμένο καλλιτέχνη είπαν οι συγγενείς και οι φίλοι του στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Άλλωστε η τελευταία του επιθυμία αξέχαστου ηθοποιού ήταν να γίνει καύση της σορού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγαπημένη του σύζυγος, τα δύο του παιδιά και το εγγόνι του αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Ληναίο υπό τους ήχους τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Το κλωτσοσκούφι», που ακούστηκαν στο πιάνο του αποτεφρωτηρίου.

Επίσης, ακούστηκαν τα τραγούδια «Μιας πεντάρας νιάτα» του Γιώργου Ζαμπέτα, «Άρνηση» του Μίκη Θεοδωράκη, «Το ακορντεόν» και «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του Μάνου Λοΐζου.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928, τελείωσε στην Αθήνα τη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού, ενώ φοίτησε και σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο «Κοτοπούλη» το 1954 και από τότε μέχρι το 1967 έπαιξε σε πολλά αθηναϊκά θέατρα.

Την περίοδο 1967 – 1970 ήταν αυτοεξόριστος στο Λονδίνο, υπήρξε εκπρόσωπος του εργατικού ΠΑΜ στην Ευρώπη και μέλος του αντιδικτατορικού αγώνα. Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του, Έλλη Φωτίου, το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» και παρουσίασαν, στο Θέατρο «Άλφα», περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Στέφανος Ληναίος έζησε έναν μεγάλο έρωτα με την Έλλη Φωτίου, ενώ άνοιξε το δικό του θέατρο, το θέατρο Άλφα και ασχολήθηκε με την πολιτική. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το 2024.