Στέλιος Καζαντζίδης: Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο  – Δείτε φωτογραφίες

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα και Μελίνα Κανά, μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία - Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος
Συναυλία
Καλλιτέχνες τιμούν τον Στέλιο Καζαντζίδη στη μεγαλειώδη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο / NDP

Σπουδαίοι καλλιτέχνες και τουλάχιστον 30.000 θεατές απόλαυσαν το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025) την μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» που έγινε στο Καλλιμάρμαρο και αφορούσε αποκλειστικά τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή, Στέλιου Καζαντζίδη.

Στην εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions ακούστηκαν τα επιτυχημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, που συγκίνησαν όσους βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο.

«Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» είναι μερικά από τα τραγούδια που έκαναν τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

Εκτός από τις εξαιρετικές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί τα «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου». 

Η μουσική και τα τραγούδια συνοδεύτηκαν από ένα υψηλών προδιαγραφών οπτικό θέαμα, με μοναδικούς φωτισμούς και σύγχρονα εφέ με τη χρήση AI.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης και σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης. 

Δείτε φωτογραφίες:

NDP
NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
NDP
NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χρήστος Μάστορας
Χρήστος Μάστορας / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κωνσταντίνος Τασούλας / Βασίλης Χιώτης
Κωνσταντίνος Τασούλας / Βασίλης Χιώτης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ισίδωρος Κούβελος / Γιάννης Σπανιόλος
Ισίδωρος Κούβελος / Γιάννης Σπανιόλος / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χρήστος Φερεντίνος
Χρήστος Φερεντίνος / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βάσω Καζαντζίδη / Μελίνα Ασλανίδου
Βάσω Καζαντζίδη / Μελίνα Ασλανίδου / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κώστας Μαυρογέννης / OGE
Κώστας Μαυρογέννης / OGE / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ματθαίος Τσαχουρίδης / Klavdia / Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης
Ματθαίος Τσαχουρίδης / Klavdia / Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Σία Κοσιώνη / Κώστας Μπακογιάννης
Σία Κοσιώνη / Κώστας Μπακογιάννης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Καλλιμάρμαρο
NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιάννης Διονυσίου
Γιάννης Διονυσίου / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Νεφέλη Φασούλη
Νεφέλη Φασούλη / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Θοδωρής Αθερίδης
Θοδωρής Αθερίδης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Klavdia
Klavdia / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Στράτος Διονυσίου
Στράτος Διονυσίου / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μανώλης Καραντίνης
Μανώλης Καραντίνης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Αλεξάνδρα Νίκα
Αλεξάνδρα Νίκα / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μελίνα Κανά
Μελίνα Κανά / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δημήτρης Μπάσης
Δημήτρης Μπάσης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Πίτσα Παπαδοπούλου
Πίτσα Παπαδοπούλου / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Θέμης Αδαμαντίδης
Θέμης Αδαμαντίδης / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Αντώνης Ρέμος / Υβόννη Μπόσνιακ
Αντώνης Ρέμος / Υβόννη Μπόσνιακ / NDP / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

