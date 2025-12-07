Ελλάδα

Στη φυλακή 17χρονος μαθητής που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολείο της Κρήτης: Συνελήφθη όταν έμπαινε στην τάξη

Είχε στην κατοχή του κοντά στα 2 κιλά χασίς και πάνω από 27.000 ευρώ σε μετρητά!
Περιπολικό
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 17χρονος μαθητής που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου με 20 γραμμάρια χασίς ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο σχολείο του για μάθημα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η έρευνα ήταν στοχευμένη καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 17χρονος μαθητής διακινεί ποσότητες χασίς σε άλλους ανήλικους στο σχολείο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το πρωί (06/12) όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου – μετά από στοιχεία που είχαν σε βάρος του 17χρονου μαθητή – τον εντόπισαν την ώρα που έμπαινε στο σχολείο που φοιτά και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο.

Τότε, διαπίστωσαν πως έφερε πάνω του 23 γραμμάρια χασίς, 555 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και στους γύρω χώρους και βρήκαν έναν χώρο στο πάρκιγνκ όπου χρησιμοποιούνταν από τον 17χρονο μαθητή ως «καβάτζα».

Εκεί βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά: κοντά στα 2 κιλά χασίς, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 27.710 ευρώ σε μετρητά, μία ζυγαριά και ένα μαχαίρι.

Συνελήφθη η μητέρα του, αναζητείται ο πατέρας του

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 52χρονης μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Παράλληλα, αναζητείται και ο 52χρονος πατέρας του καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ εξετάζεται και αν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ελλάδα
