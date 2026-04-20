Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» – Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

Σε νέες αποκαλύψεις για την ομάδα αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συγκεκριμένη ομάδα αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» φαίνεται πως μετά τη Θεσσαλονίκη «χτύπησε» και στην Αθήνα, με θύμα μάλιστα, αστυνομικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη.

Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε διαδικτυακή επαφή για πολλούς μήνες, όπου υπήρχε και ανταλλαγή φωτογραφιών, με μια ανήλικη κοπέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων».

Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.