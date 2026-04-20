Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» – Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Σε νέες αποκαλύψεις για την ομάδα αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συγκεκριμένη ομάδα αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» φαίνεται πως μετά τη Θεσσαλονίκη «χτύπησε» και στην Αθήνα, με θύμα μάλιστα, αστυνομικό.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη.

Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε διαδικτυακή επαφή για πολλούς μήνες, όπου υπήρχε και ανταλλαγή φωτογραφιών, με μια ανήλικη κοπέλα.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων».

Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.

