Η εντυπωσιακή φωτογραφία με την περιπολία των Αμφίβιων Κομάντος του 4ου ΕΤΕΘ της Σάμου τα χαράματα στο Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα κοντά στο Αγαθονήσι κατετάγη μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων στην διαδικτυακή ψηφοφορία που διοργάνωσε το ΝΑΤΟ Allied SOF Command (ASOFCOM).

Χιλιάδες επισκέπτες της σελίδας του SOFCOM στο Χ (Twitter) έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία του ΝΑΤΟ και επέλεξαν τις κορυφαίες φωτογραφίες από δραστηριότητες Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων στην Ευρώπη τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Φωτογραφίες από ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις αλλά και καθημερινές αποστολές των επίλεκτων SOF της Συμμαχίας στην Ευρώπη σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Οι Έλληνες κομάντος πάνω στο «ακούραστο» Magna κινούνται λίγο μετά το πρώτο φως της ημέρας για μια ακόμη περιπολία πάνω στην θαλάσσια οριογραμμή στα Ανατολικά σύνορα της χώρας εκεί όπου 24 ώρες το 24ωρο βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Εκεί όπου πέρα από προάσπιση και του τελευταίου μέτρου Ελληνικής θάλασσας, έχουν τα τελευταία χρόνια διαδραματίσει μαζί με το Λιμενικό Σώμα εξαιρετικά σημαντικό έργο και στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

And the results are in from the @NATO SOF Photo Competition . . . 🇬🇷🇱🇹🇺🇸🇵🇱! All photos demonstrated the high-level of readiness & unity of our #NATOSOF across the #NATO Alliance. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/ObIl4ecik8