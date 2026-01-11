Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η χώρα: Ανεμοστρόβολοι σε Αλεξανδρούπολη και Ηλεία – Λύνουν κάβους τα πλοία

Πολλές περιοχές της χώρας δοκιμάζονται από την κακοκαιρία που συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και μπουρίνια.

Σε Αλεξανδρούπολη, Ηλεία, Μεσσολόγγι και Φιλιάτες Ηγουμενίτσας πέρασαν δύσκολες ώρες από την κακοκαιρία και τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών με προορισμό την Κρήτη αναμένεται να δοθεί σταδιακά, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι και στην Αλεξανδρούπολη. Ριπές που έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν περισσότερα από 15 δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία.

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές.

Στην Αλεξανδρούπολη θα βρίσκεται αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.), προκειμένου να προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο πρόσφατος ανεμοστρόβιλος στην πόλη.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών, λόγω εκτεταμένων καταπτώσεων βράχων και φερτών υλικών σε περιοχές όπως Άγιοι Πάντες, Άγιος Νικόλαος, Αμπελώνας, Τσαμαντάς, Γαρδίκι, Λιάς, Λίστα και Χαραυγή. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακό ντοκουμέντο από το Γιαννιτσοχώρι Ηλείας καταγράφει τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος παρασύρει όχημα, το οποίο ανατρέπεται στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Η 38χρονη οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων, δεν κατάλαβα τι συνέβη», δήλωσε η ίδια.

Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη επί ποδός για την αποκατάσταση της βατότητας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στη Δυτική Ελλάδα, ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα, ενώ στο Ρίο η θάλασσα υπερχείλισε, φτάνοντας κυριολεκτικά στη στεριά.

Ισχυρό ανεμοστρόβιλο που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες και δημόσιους χώρους βίωσε το Μεσολόγγι, με το φαινόμενο να ξεκινά από το λιμάνι της πόλης και να φτάνει έως την περιοχή Ζέστη, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για κατοίκους και διερχόμενους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αρχίζουν να εκτελούνται κανονικά, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν από το Λιμάνι του Πειραιά μετά τις 7 το πρωί.

Οι ισχυροί άνεμοι, που σύμφωνα με την ΕΜΥ έφτασαν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν παράλυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου προς τις Κυκλάδες, ενώ ματαιώθηκε και το δρομολόγιο του Blue Star Chios προς Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν και στο Ιόνιο, με διακοπές δρομολογίων σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.