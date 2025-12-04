Στο «μικροσκόπιο» και το περιβάλλον του 47χρονου κτηνιάτρου που απήγαγαν και λήστεψαν τέσσερις κουκουλοφόροι

Ακόμα και στο στενό περιβάλλον του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρίσσια που βίωσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τεσσάρων ανδρών, οι οποίοι τον απήγαγαν και στη συνέχεια του απέσπασαν το πόσο των 25.000 ευρώ, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου.

Ένα θρίλερ με πολλές δόσεις αγωνίας αλλά και περίεργες καταστάσεις καλούνται να διαχειριστούν τις τελευταίες ώρες οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Μεσσηνία. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (2/12/2025) όταν ο 47χρονος κτηνίατρος στην Κυπαρισσία, τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές και εξιστόρησε τις στιγμές αγωνίας και βίας που έζησε για περίπου τρεις ώρες.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος τέσσερα άτομα που φορούσαν full face τον περίμεναν έξω από το σπίτι του κι όταν εμφανίστηκε τον άρπαξαν και τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο τους. Στη συνέχεια τον οδήγησαν σε ένα παραθαλάσσιο κι ερημικό σημείο της περιοχής, όπου κι άρχισαν να τον ρωτούν για ένα ποσό της τάξεως των 180.000 ευρώ το οποίο φέρεται να είχε στην πατρική του κατοικία, στα Σεπόλια της Αθήνας.

Αφού ο 47χρονος τους έδωσε όπως υποστηρίζει κάποιες πληροφορίες, στη συνέχεια δύο από τους δράστες έφυγαν από το σημείο και πήγαν στο σπίτι του κτηνοτρόφου.

Πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα του θύματος οι δράστες πήραν από εκεί ένα ποσό της τάξεως των 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο που είχαν αφήσει τον κτηνίατρο και τους δύο συνεργούς του. Όλοι μαζί έφυγαν από εκεί κι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά άφησαν το θύμα σε ένα χωρίο της Μεσσηνίας.

Όλα όσα έχει καταγγείλει ο 47χρονος κάνει τους αστυνομικούς να ερευνούν ακόμα και το στενό του περιβάλλον του θύματος προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Το σενάριο αυτό συγκεντρώνει όλο και περισσότερες πιθανότητες, καθώς όπως ανέφερε ο 47χρονος οι δράστες γνώριζαν για το ποσό των 180.000 ευρώ. Έτσι δεν αποκλείουν να είχαν κάποια πληροφόρηση από άτομο που βρίσκεται κοντά στον κτηνίατρο, το οποίο μάλιστα είχε και την εμπιστοσύνη του θύματος.