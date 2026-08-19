Στο Ναύπλιο το super yacht «Yas» 141 μέτρων της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Εντυπωσιακή παρουσία στο Ναύπλιο αποτελεί τις τελευταίες ώρες το super yacht «Yas», το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το μήκους 141 μέτρων σκάφος έδεσε στο λιμάνι της πόλης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το super yacht που βρίσκεται στο Ναύπλιο συνδέεται με μία από τις ισχυρότερες οικογένειες του Κόλπου. Ιδιοκτήτης του είναι ο Σεΐχης Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, μέλος της ηγετικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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«Yas»: Από φρεγάτα σε πολυτελή θαλαμηγό

Το «Yas» φέρει τη σημαία των Νήσων Κέιμαν και έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος περίπου 15 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 60 επισκέπτες σε 30 σουίτες, ενώ το πλήρωμά του αριθμεί 56 άτομα.