Η αναφορά του «Jo Di» στον Ερντογάν είχε γίνει με αφορμή την επίθεση στην Άγκυρα, το 2015. Ανέφερε τα συνθήματα αντιφρονούντων πολιτών στους δρόμους της χώρας. Τώρα, ο τούρκος Πρόεδρος φέρεται να… αντεπιτίθεται.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο Έλληνας γραφίστας, έλαβε ένα email από το νομικό τμήμα του Twitter. Σε αυτό έχει επισυναφθεί απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την οποία απαιτείται η διαγραφή δημοσιεύσεων από διάφορους χρήστες σε κοινωνικά δίκτυα που αφορούν τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Jo Di αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σήμερα το πρωί, έλαβα ένα e-mail από το νομικό τμήμα του Twitter. Σε αυτό έχει επισυναφθεί μια απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η διαγραφή δημοσιεύσεων από διάφορους χρήστες σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook κ.α.) που αφορούν στην δράση του Erdogan. Το twitter αναλαμβάνει να ενημερώσει και να προτρέψει (κατά κάποιο τρόπο) τους χρήστες να διαγράψουν μόνοι τους τις δημοσιεύσεις τους, γιατί όπως αναφέρει ενδεχομένως θα κληθεί το ίδιο να λάβει δράση (να τις διαγράψει από μόνο του)».

«Η αναφορά στον Erdogan, είχε γίνει με αφορμή την επίθεση στην Άγκυρα, το 2015 και ανέφερε το τι φώναζαν οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν κατέβει στο δρόμο. “Δολοφόνε Erdogan” φώναζαν και αυτό περιέγραψε η εικόνα με έναν αρκετά ανάγλυφο τρόπο. Έκτοτε φυσικά, ο Erdogan έχει προχωρήσει σε πολύ χειρότερες τακτικές και αυτό που επιθυμεί στην παρούσα φάση είναι να διαγραφεί κάθε ίχνος από τις διαφορετικές φωνές – όχι μόνο μέσα στην Τουρκία – αλλά και παγκόσμια μέσω του διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη εικόνα είχε χρησιμοποιηθεί προ εξαμήνου στις διαμαρτυρίες των Κούρδων στην Πλατεία Συντάγματος.

Το έγγραφο του τουρκικού δικαστηρίου περιλαμβάνει μια σειρά από 80 δημοσιεύσεις σε Twitter, Facebook, άλλα κοινωνικά δίκτυα αλλά και διευθύνσεις διάφορων blogs, από τις οποίες απαιτείται η διαγραφή περίπου 80 δημοσιεύσεων (κυρίως σκίτσων και εικόνων) που αφορούν στις δράσεις του Erdogan.

Η παραπάνω εικόνα μάλιστα, που αφορά στο Jo Di, δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015 και στην λίστα του Erdogan περιλαμβάνεται περίπου 10 φορές από διαφορετικές διευθύνσεις και λογαριασμούς οι οποίοι είχαν κάνει αναδημοσιεύσεις της.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις που απαιτεί ο Erdogan μέσω της δικαστικής απόφασης να διαγραφούν από το internet:

