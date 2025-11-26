Στους δρόμους οι αγρότες της Θεσσαλίας: Μπλόκα σε Νίκαια Λάρισας και Ε-65 την Κυριακή

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που ετοιμάζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Οι παραγωγοί Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας προθερμαίνουν τα τρακτέρ τους για να κλείσουν δρόμους.

Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025), μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, οι αγρότες της Λάρισας και της Μαγνησίας πρόκειται να στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι στη Νίκαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ημέρα και ώρα οι αγρότες της Καρδίτσας αναμένεται να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στον Ε-65 (σ.σ. Ε-65 είναι ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, ένα σημαντικό έργο που συνδέει την ανατολική με τη δυτική Ελλάδα. Αποτελεί τον τρίτο κάθετο άξονα της ηπειρωτικής χώρας και συνδέει τον Αιτωλοακαρνανικό κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά με τη Λαμία).

Ήδη έχουν απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον αγροτικό κόσμο να στηρίξει τις κινητοποιήσεις και να δώσει δυναμικό παρών στα μπλόκα με στόχο την επίλυση των αιτημάτων τους.