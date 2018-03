Στρατιωτικό και διπλωματικό θρίλερ στον Έβρο! Αγωνία για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς

Ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτό που έγινε την Πέμπτη (01.03.2018) στα σύνορα των δυο χωρών αυτή την φορά στην ξηρά… Δυο Έλληνες στρατιωτικοί είναι πλέον και επίσημα κρατούμενοι των Τούρκων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τους συνέλαβαν μέσα σε τούρκικο έδαφος. Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Άγγελο Μητραιτώδη (ανθυπολοχαγό) και τον Δημήτρη Κουκλατζή (λοχία ΕΠ.ΟΠ, Σκαπανέας ΜΧ).

οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί με απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου της Αδριανούπολης και θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την Δευτέρα (05.03.2018). Σύμφωνα με πληροφορίες, στους στρατιωτικούς δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία όπως μετέδιδαν νωρίτερα συγκεκριμένα τουρκικά ΜΜΕ, κάνοντας προπαγάνδα, αλλά κατηγορίες για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι Έλληνες στρατιωτικοί φέρονται να υποστήριξαν στην κατάθεση τους στις τουρκικές Αρχές πως δεν είναι πράκτορες αλλά πέρασαν τα σύνορα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ (δείτε εδώ περισσότερα)!

Στο μεταξύ, Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε να απελευθερωθούν οι Έλληνες στρατιωτικοί το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, με τη μοναδική κατηγορία της παράνομης διείσδυσης σε απαγορευμένη περιοχή θα οδηγηθούν τη Δευτέρα (05.03.2018) στην τουρκική δικαιοσύνη τα δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς, που φέρεται να εντοπίστηκαν χθες (01.03.2018) το μεσημέρι από τουρκική περίπολο, σε τουρκικό έδαφος, ενώ εκτελούσαν συνήθη περιπολία στην οριογραμμή δασικής περιοχής στις Καστανιές Έβρου. Μέχρι τότε θα κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε καλό κλίμα διεξάγονται οι συνομιλίες για τη διευθέτηση του θέματος, μεταξύ των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ Ελλάδας και Τουρκίας, Ναυάρχου Ευαγγέλου Αποστολάκη και Στρατηγού Χουλούτ Ακάρ. Η πρώτη επικοινωνία τους έγινε χθες (01.03.2018) ενώ υπήρξε δεύτερη επικοινωνία τους σήμερα (02.03.2018). Στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες έφεραν τον Τούρκο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ να επιθυμεί την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επάνοδο των δύο στρατιωτικών στην Ελλάδα, ακόμη και στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κρατηθεί «χαμηλά» το θέμα και διατηρεί ψύχραιμη στάση για να μπορέσει να επιλυθεί το ζήτημα και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στις οικογένειες τους το συντομότερο δυνατόν.

Η Ουάσινγκτον ασχολείται ενεργά με τι θέμα της σύλληψης των Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ μιλώντας στο φόρουμ των δελτίων είπε ακόμα ότι «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και με προσανατολισμό στην Δύση. Ο καλύτερος σύμμαχος μας σε αυτό είναι η Ελλάδα». O ίδιος τόνισε ότι ανησυχεί για ένα ατύχημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο «ατυχήματος» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο πρέσβης απάντησε ότι ανησυχεί για κάποιο επεισόδιο «αθέλητης» σύγκρουσης.

Γενικά για την προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο πρέσβης τόνισε ότι οι ΗΠΑ κατανοούν την ελληνική πλευρά και σε ό,τι αφορά στην παρεμπόδιση από την Τουρκία στις εργασίες εξόρυξης στην Κυπριακή ΑΟΖ παρατήρησε: «Η θέση των ΗΠΑ ήταν σαφής. Είναι θέμα αρχής ο λαός της Κύπρου να μπορεί να αναπτύξει τους πόρους στην υφαλοκρηπίδα της. Δεν είναι θέμα εταιρείας».

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τη συμπεριφορά της υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα να παραμείνει η Άγκυρα προσηλωμένη στη Δύση και την Ευρώπη.

.@USAmbGreece: We want to ensure Turkey "remains a vital member of NATO" and "anchored in the West"; "our best ally" in this is Greece. #delphi_forum

— Yannis Palaiologos (@yanpal7) March 2, 2018