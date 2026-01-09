Στρυμόνας: «Πήρα την απόφαση και μπήκα» περιγράφει ο σέρφερ που έσωσε τον ψαρά που πνιγόταν

Τρίτη ημέρα του χρόνου και η βάρκα δύο ψαράδων στις εκβολές του Στρυμόνα αναποδογυρίζει εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Δύο άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο ένας – ο ψαράς – χάνει τις αισθήσεις του και ο άλλος – ένας σέρφερ – παλεύει με τα κύματα.

Τα κύματα στον Στρυμόνα τεράστια, το κρύο τσουχτερό, με τον χρόνο να κυλά σε βάρος του ψαρά που πνιγόταν. Προσπαθούν να τον προσεγγίσουν αλλά δεν μπορούν. Η γυναίκα που ακούγεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, τρέχει πανικόβλητη να καλέσει σε βοήθεια, όσο ο ψαράς ξεμένει από δυνάμεις.

«Κουράστηκε. Μακριά είναι ακόμα…».

Προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο, αλλά οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν.

Σαν από μηχανής θεός εμφανίζεται ένας νεαρός σέρφερ από παρακείμενη παραλία, ο οποίος δίχως να το σκεφτεί βουτά για να τον σώσει. Οι ψαράδες εμψυχώνουν από τη στεριά. Ο σέρφερ πλησιάζει τον ψαρά και σιγά – σιγά τον βγάζει προς τα έξω. Μία ανθρώπινη αλυσίδα σχηματίζεται για να μεταφέρουν τον άνθρωπο κοντά στη φωτιά.

Ο άνθρωπος που με αυταπάρνηση βούτηξε στα παγωμένα νερά για να τον σώσει μίλησε την Παρασκευή (09.01.2026) στο Live News.

«Ζύγισα την κατάσταση και είπα να μπω να τον βοηθήσω. Πήρα την απόφαση και μπήκα».

Ο φίλος του δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος διασώθηκε την τελευταία στιγμή και οδηγήθηκε με υποθερμία στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

«Του έβαλα τα χέρια στη σανίδα και κολύμπησα μαζί του»

Ο Νίκος Μαυρίδης κάνει σέρφινγκ από τα 15 του. Ποτέ δεν πίστευε πως το αγαπημένο του χόμπι θα τον βοηθούσε στα 31 του για να σώσει μία ζωή. Μιλά στο Live News για την επεισοδιακή διάσωση των δύο ψαράδων στις εκβολές του Στρυμόνα.

«Ήμουν μέσα στη θάλασσα, έκανα σερφ λίγο πιο κάτω. Ήμουν πάνω στο κύμα και σε κάποια φάση είδα μία κυρία να φωνάζει πανικόβλητη έξω. Μου λέει ότι έχει γίνει ανατροπή μίας βάρκας, ένας ψαράς έχει πνιγεί και ο άλλος χαροπαλεύει», δήλωσε.

Παίρνει τη σανίδα του και ακολουθεί τη γυναίκα. Στο σημείο επικρατεί πανικός, με τον 31χρονο να προσπαθεί να φανεί ψύχραιμος. Μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να πλησιάσει τον ψαρά, με τον άνδρα να αφήνεται κυριολεκτικά στα χέρια του.

Στα επόμενα λεπτά, ελικόπτερο Super Puma έφτασε στο σημείο προσπαθώντας να προσεγγίσει τον δεύτερο ναυαγό, που δυστυχώς πνίγηκε ελάχιστα λεπτά μετά την ανατροπή της βάρκας.

Τρία αλιευτικά σκάφη και ένα όχημα του Λιμενικού συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο επιζών μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου σε καλή κατάσταση αλλά με υποθερμία, ενώ η σορός του πρώτου μεταφέρθηκε στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.