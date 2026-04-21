«Σχεδίασε τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»: Ανοιχτό rebranding με κάλεσμα του υπουργείου Υποδομών σε όλους τους designers

Τα αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να αλλάξουν όψη — και αυτή τη φορά το σχέδιο δεν θα βγει μόνο από κάποιο γραφείο, αλλά και από την ίδια την κοινωνία των δημιουργών. ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκηρύσσουν δύο παράλληλους, ανοιχτούς διαγωνισμούς για τον επανασχεδιασμό της εικόνας των στόλων στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η ιδέα του υπουργείου Υποδομών είναι απλή, αλλά με ενδιαφέρον συμβολισμό: τα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως οχήματα καθημερινής μετακίνησης, αλλά και ως μέρος της αστικής εμπειρίας, ως κινούμενοι φορείς αισθητικής μέσα στον δημόσιο χώρο. Με άλλα λόγια, το «πώς μοιάζει» η συγκοινωνία μπαίνει πλέον στην ίδια συζήτηση με το «πώς λειτουργεί».

Στην Αθήνα, ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Σχεδίασε τα λεωφορεία της Αθήνας!», καλώντας σχεδιαστές, γραφίστες, καλλιτέχνες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία αλλά και ερασιτέχνες να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Μαΐου 2026, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του οργανισμού. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: αρχικά, ειδική επιτροπή θα επιλέξει πέντε φιναλίστ και, στη συνέχεια, τα σχέδιά τους θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε λεωφορεία, προτού ο τελικός λόγος περάσει στο κοινό μέσω ανοικτής ψηφοφορίας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΘ «τρέχει» τον αντίστοιχο διαγωνισμό με τίτλο «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», σε μια σαφώς πιο λογοπαικτική διάθεση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις έως τις 21 Μαΐου 2026, με εφαρμογές σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, αλλά και με ειδική πρόβλεψη για λεωφορεία μηδενικών ρύπων. Και εδώ, η τελική επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια, με επιτροπή και δημόσια ψηφοφορία.

Κοινός παρονομαστής και των δύο πρωτοβουλιών είναι η προσπάθεια να αποκτήσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες μια πιο σύγχρονη, ενιαία και αναγνωρίσιμη εικόνα, με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Δεν απαιτείται, μάλιστα, επαγγελματική ιδιότητα για τη συμμετοχή. Αρκούν η δημιουργικότητα και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Για τις καλύτερες προτάσεις προβλέπονται χρηματικά βραβεία, με το πρώτο να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ τα σχέδια που θα ξεχωρίσουν θα αποτελέσουν τη βάση για τη νέα εικόνα των στόλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «για πρώτη φορά, δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας», σημειώνοντας ότι στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση των αστικών μεταφορών, «όχι μόνο σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά και ως μέρος της καθημερινής εμπειρίας των πολιτών».