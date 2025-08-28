Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν λόγω τροχαίου
Σύγκρουση αυτοκινήτων στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν

Στο τόπο του ατυχήματος έσπευσε η τροχαία αλλά και γερανός για να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα και να ανοίξει πάλι ο δρόμος
Τροχαίο, ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα έγινε το πρωί της Πέμπτης (28.08.2025) στον Κηφισό, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά του Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν με αποτέλεσμα στο σημείο να σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.

Στο τόπο του ατυχήματος έσπευσε η τροχαία αλλά και γερανός για να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα και να ανοίξει πάλι ο δρόμος.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, το τροχαίο προκάλεσε μποτιλιάρισμα από το ύψος της Νέα Ιωνίας έως και λίγο πριν το Αιγάλεω.

