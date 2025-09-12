«Συλλάβαμε τον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας» έλεγαν οι αστυνομικοί όταν πέρασαν χειροπέδες στον 42χρονο

Μια πραγματική κόλαση περνούσαν στα χέρια του 42χρονου μαστροπού και παραγωγού ερωτικών ταινιών, με το προσωνύμιο «Ο κοντός» οι γυναίκες που είχαν πέσει θύματά του.

Ο 42χρονος μαστροπός συνελήφθη με σοβαρές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Οι 5 από τις γυναίκες που τον κατήγγειλαν πέρασαν φρικτές στιγμές, ενώ επί μήνες το ελληνικό FBI τον παρακολουθούσε μέχρι να του περάσει χειροπέδες.

Μάλιστα οι αστυνομικοί όταν τον συνέλαβαν ανέφεραν ότι πέρασαν χειροπέδες στον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας.

Ο 42χρονος φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ενώ πλησίαζε κυρίως τις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι ο 42χρονος δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του…

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 5 θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να τα έχει», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Σχετικά με την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης σχολίασε πως… «Σε μία περίπτωση είχε δανείσει 2.000-3.000 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις κρατούσε τις γάτες μιας κοπέλας και την απειλούσε με αυτό.

Οπως κατήγγειλαν οι γυναίκες μέσα από τις καταγγελίες που έκααν τις κακοποιούσε σωματικά, τις νάρκωνε – δίνοντάς του κοκαΐνη – και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, φτάνοντας ακόμα και σε δέκα «πελάτες» την ημέρα, ενώ συμμετείχαν χωρίς την θέλησή τους σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε βίλες στην Εκάλη και την Γλυφάδα διοργανώνονταν πάρτι με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκεί οι γυναίκες «προσέφεραν» τις υπηρεσίες τους.

Ο 42χρονος με το προσωνύμιο «ο κοντός» είχε ιδρύσει δική του εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών, στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν υποχρεωτικά οι γυναίκες, με τον ίδιο να παίρνει όλα τα έσοδα. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη — τα περισσότερα από τα οποία κρατούσε για τον εαυτό του.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.