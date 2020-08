Ένα περιστατικό με ιδιωτικό σκάφος στα ανοιχτά της Ρόδου σήμανε συναγερμό σε ελληνική και τουρκική πλευρά, καθώς η κατάσταση στο Αιγαίο είναι ήδη “στο κόκκινο” εξαιτίας των προκλήσεων με το Oruc Reis.

Όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό Σώμα τις “μεταμεσονύχτιες ώρες, σκάφος κατά τη διάρκεια της περιπολίας του, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των δυτικών ακτών της Ρόδου, θαλαμηγό σκάφος λευκού χρώματος να κινείται ύποπτα πλησίον των ακτών χωρίς αναμμένους φανούς ναυσιπλοΐας”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού “μετά από συνεχή χρήση ηχητικών/φωτιστικών σημάτων από το πλήρωμα του σκάφους προς τη θαλαμηγό προκειμένου αυτή να σταματήσει προς έλεγχο, ο Κυβερνήτης της δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, εκτελώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς και επιχειρώντας να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ακολούθησαν βολές σε ασφαλείς τομείς, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, προκειμένου το ανωτέρω σκάφος να ακινητοποιηθεί προς έλεγχο. Μετά από καταδίωξη, η θαλαμηγός κινήθηκε προς τις τουρκικές ακτές και εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα συνοδευόμενη από δύο τουρκικές ακταιωρούς, οι οποίες είχαν καταφθάσει στην περιοχή”.

Η εικόνα που επιχείρησαν να δώσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν-φυσικά- διαφορετική, αναφέροντας πως ελληνικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον ιδιωτικού σκάφους στο Αιγαίο.

Μάλιστα στις αρχικές τους αναρτήσεις δεν διευκρίνιζαν -σκόπιμα;- αν στο επεισόδιο “πρωταγωνίστησε” σκάφος του Λιμενικού ή του Πολεμικού Ναυτικού.

Greece opens fire at civilian boat in Aegean Sea

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ακόμη πως οι τρεις επιβαίνοντες στο ιδιωτικό σκάφος -δύο Τούρκοι και ένας Σύρος- τραυματίστηκαν από τα “ελληνικά πυρά”, με τον έναν εκ των τραυματιών να είναι πιό σοβαρά χτυπημένος.

Turkish Coast Guard rescue 3 people after Greek forces open fire on their boat off southern Muğla province