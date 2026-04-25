Συναγερμός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε με όπλο, συνελήφθη από την αστυνομία

Ταραχή επικράτησε σήμερα το πρωί του Σαββάτου (25/4/2026) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν στις 11:40 άνδρας έβγαλε αεροβόλο όπλο και άρχισε να απειλεί κόσμο στον προαύλιο χώρο έξω από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση σε προσωπικό και επισκέπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε φτάσει στο νοσοκομείο Νίκαιας ζητώντας να επισκεφθεί το ψυχιατρικό τμήμα. Εκείνος έφυγε αλλά επέστρεψε εμφανώς εκνευρισμένος και άρχισε να κινείται νευρικά κοντά στην είσοδο έχοντας στο χέρι του το όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν ύποπτη και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.