Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να έχει τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά
Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο άνδρας
Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο άνδρας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης 22.04.2026, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο

Οι αρχές έφτασαν στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για τραυματισμό του από μαχαίρι.

Στις 9.15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Ο άνδρας είναι 25 ετών, και δέχτηκε ένα τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του newsit.gr, τον άνδρα εντόπισαν παιδιά που βρέθηκαν στο πάρκο. Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές όταν έφτασαν οι γονείς του νεαρού που βρέθηκε νεκρός, με τη μητέρα του να λιποθυμάει από το σοκ. 

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στο newsit.gr ότι: «Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21:00, όταν φίλος του τον βρήκε αρχικά λιπόθυμο μέσα στον χώρο και ειδοποίησε άμεσα. Σύμφωνα με την περιγραφή, στην αρχή δεν ήταν εμφανές ότι αιμορραγούσε, καθώς βρισκόταν γυρισμένος, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν μέσα στα αίματα. Κλήθηκε ασθενοφόρο και η αστυνομία, ωστόσο όταν τον γύρισαν διαπιστώθηκε πως έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά και ήταν ήδη νεκρός».

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
285
252
122
93
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Το σημείο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη – Την σκότωσε, μετακίνησε το πτώμα και το αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο της 43χρονης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.
Δολοφονία στο Ηράκλειο
6
Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Πέφτει και η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο του 21 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Παραδόθηκε ο οδηγός του πράσινου αυτοκινήτου για το τροχαίο δυστύχημα στην Ηλιούπολη με θύμα έναν 64χρονο οδηγό μηχανής
Η Τροχαία είχε κάνει έκκληση για να βρεθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο - Βίντεο, δείχνει τον οδηγό να κατεβαίνει για να δει τι συνέβη και να φεύγει
Βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλιούπολη με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας
