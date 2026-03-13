Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γ. Βάλλη, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο με επίκεντρο την Κοινωνική Προσφορά

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄. Επίκεντρο της εποικοδομητικής τους συζήτησης αποτέλεσε η ανάπτυξη κοινών δράσεων και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε στον Αρχιεπίσκοπο το εκτεταμένο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η ΠΕΠΙΕΘ, η οποία σήμερα εκπροσωπεί περισσότερους από 7.000 επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει κρίσιμες δράσεις, όπως η διανομή τροφίμων, δωροεπιταγών και ειδών πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς και η έμπρακτη υποστήριξη σε ενορίες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση των ευπαθών ομάδων.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η στήριξη 2.000 οικογενειών μέσω των δράσεων στην ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι, αλλά και η αντίστοιχη ενίσχυση 600 οικογενειών στον Βύρωνα.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ υπογράμμισε ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Ένωση, επισημαίνοντας πως η στενότερη συνεργασία με την Εκκλησία μπορεί να μεγιστοποιήσει το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αναδείχθηκε η κοινή πεποίθηση πως η συστράτευση φορέων που επιλέγουν να στέκονται με πράξεις δίπλα στους συνανθρώπους μας, είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.

Στο πνεύμα αυτό, η πρωτοβουλία της ΠΕΠΙΕΘ αντανακλά το διαχρονικό μήνυμα της Αγίας Γραφής για τη στήριξη του αδυνάτου, όπως αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο Ευαγγέλιο:

«Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.» > (Κατά Ματθαίον 25:40)

Ένα μήνυμα που μας υπενθυμίζει ότι κάθε πράξη αγάπης και βοήθειας αποτελεί, στην ουσία της, πράξη βαθιάς πίστης και ανθρωπιάς.

Κλείνοντας, η ΠΕΠΙΕΘ και προσωπικά ο Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο για τη μεγάλη τιμή και τη θερμή υποδοχή.

Η ουσιαστική συζήτηση γύρω από ζητήματα κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, αποτελεί καθοριστικό πυλώνα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Το βασικό μήνυμα της συνάντησης ήταν απόλυτα σαφές: Η προσφορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη όταν γίνεται συλλογικά και κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.