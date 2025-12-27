Ελλάδα

Συνελήφθη 29χρονη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πάνω από 24 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ η ίδια οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή
Τα κατεσχεμένα ναρκωτικά
Τα κατεσχεμένα ναρκωτικά / Φωτογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

«Λαβράκι» έπιασαν σήμερα (27.12.2025) οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τεράστια ποσότητα κάνναβης σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε νεαρή.

Ειδικότερα, η 29χρονη αλλοδαπή ήταν μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της αεροπορικής οδού και γι’ αυτόν τον λόγο ταξίδευε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία θα αναχωρούσε από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, βρέθηκε να έχει αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες, 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

