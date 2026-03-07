Συνελήφθη 30χρονος για «σούζες» με μηχανή σε live στα social media – Δεν είχε δίπλωμα

Ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντυπωσιασμού στα social media οδήγησε στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατέγραφε και μετέδιδε ζωντανά τις επικίνδυνες «σούζες» που πραγματοποιούσε με τη μηχανή του στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος εμφανιζόταν σε βίντεο, live μεταδόσεις και προσωρινές αναρτήσεις σε social media να κάνει «σούζες» με τη μηχανή του, οδηγώντας με το ένα χέρι και κρατώντας στο άλλο το κινητό τηλέφωνο, ενώ κατέγραφε τις επικίνδυνες κινήσεις του, ενώ μάλιστα δεν είχε καν δίπλωμα.

Η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στις «σούζες», καθώς σε άλλα βίντεο εμφανιζόταν να οδηγεί πατώντας όρθιος πάνω στη σέλα της μηχανής, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους οδηγούς.

Η υπόθεση εντοπίστηκε και ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη μέσα από το υλικό που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν είχε δίπλωμα για την αντίστοιχη κατηγορία οχήματος, ενώ η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε είχε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή της Αίγινας, όπου και κατασχέθηκε από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και άλλες παραβάσεις.