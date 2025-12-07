Συνελήφθη 39χρονος που διέρρηξε το Δημαρχείο Σαρωνικού – Έκλεψε κινητό και έφαγε τα τρόφιμα του γραφείου

Στα χέρια των Αρχών έπεσε ένας 39χρονος ο οποίος διέρρηξε το Δημαρχείο του Σαρωνικού, κλέβοντας ένα κινητό ενώ έφαγε και τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία!

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 39χρονος φέρεται να εισήλθε στο κτίριο του Δημαρχείο του Σαρωνικού στα Καλύβια, μεταξύ της 29ης Νοεμβρίου το βράδυ και της 1ης Δεκεμβρίου 2025, παραβιάζοντας ένα παράθυρο και στη συνέχεια ερεύνησε πολλούς χώρους, προκαλώντας σημαντικές φθορές, καθώς μεταξύ άλλων έσπασε μια γυάλινη πόρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ιδιαίτερα θρασύς διαρρήκτης

Πέρα από τις καταστροφές, ο ύποπτος φέρεται να αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ —σύμφωνα με τους αστυνομικούς— κατανάλωσε και τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία κατά την παραμονή του στο κτίριο, μια λεπτομέρεια που, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει τον βαθμό της αποθράσυνσής του.

Η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.