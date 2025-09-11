Συνελήφθη 42χρονος για εμπορία ανθρώπων – Βίαζε τα θύματά του, τα εξέδιδε και τα ανάγκαζε να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό

Παρουσιάζονταν ως στενός συνεργάτης του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με «χοντρές άκρες» στο πολιτικό σύστημα, εντοπίζε νεαρά πανέμορφα κορίτσια και αφού τα βοηθούσε οικονομικά στη συνέχεια τα ανάγκαζε να εκδίδονται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τα γυρίζουν ερωτικές ταινίες.

Πρόκειται για εναν 42χρονο άνδρα που μετά απο κυνήγι ενός έτους έπεσε στα χέρια των αστυνομικών του ελληνικού FBI. Μάλιστα ανάμεσα στα θύματα του που εξέδιδε σε ξενοδοχεία και συμμετείχαν σε ερωτικές ταινίες υπάρχει και τουλάχιστον ένα ανήλικο κορίτσι!

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας αποτέλεσε η ένορκη κατάθεση παθούσας τον Αύγουστο του 2024, αναφορικά με την εγκληματική δράση του συλληφθέντα. Έκτοτε, διακριβώθηκαν συνολικά πέντε περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών – θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.

Σύμφωνα με το ένταλμα, τουλάχιστον από το 2016, ο συλληφθείς προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, κυρίως Ελληνίδες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, και ανέπτυσσε μαζί τους φιλική σχέση. Προβάλλοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό πρόσωπο, κατόρθωνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφερόταν να τις βοηθήσει οικονομικά, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες τους.

Στη συνέχεια, απαιτώντας την άμεση αποπληρωμή του χρέους των γυναικών και χρησιμοποιώντας απειλές, καθώς και σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού με «πελάτες» σε ξενοδοχεία και σπίτια στην Αττική, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τις μετέφερε ο ίδιος. Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, παρακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πορνεία και προβαίνοντας κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία στη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Παραγωγός «ροζ» ταινιών

Με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών του, πριν από πέντε χρόνια συνέστησε εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η οποία λειτουργούσε μέσω διαδικτύου. Με τη χρήση απατηλών μέσων που αφορούσαν την υπόσχεση μεγάλων χρηματικών απολαβών, αλλά και με απειλές, καθώς και με σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε. Τα πορνογραφικά βίντεο αναρτώνταν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και προβάλλονταν κατόπιν εγγραφής των χρηστών και καταβολής χρηματικών ποσών, τα οποία παρακρατούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

Έως και το 2022 ενέτεινε τη δράση του, υποχρεώνοντας τις γυναίκες να πραγματοποιούν ολοένα και περισσότερα ερωτικά ραντεβού με «πελάτες». Τις συνευρέσεις κανόνιζε προσωπικά, έναντι υψηλών αμοιβών, εκμεταλλευόμενος και τη διαφημιστική προβολή που αποκτούσαν οι γυναίκες μέσω της συμμετοχής τους στα βίντεο που ο ίδιος διακινούσε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκληματικής του δράσης χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους με σκοπό να κάμψει τις αντιστάσεις των γυναικών και να τις θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Συγκεκριμένα, τις υποχρέωνε με τη χρήση βίας να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κοκαΐνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ασκώντας σωματική βία, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των θυμάτων του – μεταξύ των οποίων και μίας ανήλικης – χωρίς τη θέλησή τους.