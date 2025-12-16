Συμβαίνει τώρα:
Συνελήφθη 47χρονος που «άρπαξε» υπολογιστές, προτζέκτορες και οθόνες από κτίριο Τμήματος του ΕΚΠΑ

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 7 λάπτοπ, 5 προτζέκτορες, 20 οθόνες και 10 πληκτρολόγια
ΕΚΠΑ

Συνελήφθη ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υπολογιστές, προτζέκτορες και λάπτοπ από κτίριο Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στου Ζωγράφου.

Ο δράστης την περασμένη Δευτέρα (08.12.2025) πήγε από την ταράτσα του κτιρίου και αφού εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων «μπούκαρε» στο Τμήμα του ΕΚΠΑ  στην περιοχή του Ζωγράφου και αφαίρεσε πάνω από 70 κομμάτια ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού. 

Ο 47χρονος μάλιστα, επέστρεψε στο σημείο μια μέρα μετά για να πάρει τα κλοπιμαία τα οποία αρχικά είχε κρύψει στην ταράτσα, από την οποία μπήκε στο κτίριο αλλά και σε υπόγειο χώρο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν τον 47χρονο στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου για διακεκριμένη κλοπή.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • 7 λάπτοπ,
  • 5 προτζέκτορες,
  • 20 οθόνες,
  • 10 πληκτρολόγια και
  • πλήθος κλειδιών γραφείων.

ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

