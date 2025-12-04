Ελλάδα

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης – Της ζήτησε να συνευρεθούν έναντι αμοιβής

Έντρομη η 17χρονη πήρε τηλέφωνο φίλο της, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία
Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη έξω από παιδική χαρά στο Ίλιον όταν ένας 89χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά μία 17χρονη.

Ο 89χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, με την κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς παρενόχλησε την 17χρονη, έξω από παιδική χαρά στο Ίλιον, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο ηλικιωμένος φίλησε τη νεαρή κοπέλα στο μάγουλο, άρχισε να τη χαϊδεύει στον μηρό και στο τέλος της ζήτησε να συνευρεθούν σεξουαλικά, έναντι αμοιβής.

Έντρομη η 17χρονη πήρε τηλέφωνο φίλο της, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, που έσπευσε σημείο και συνέλαβε τον 89χρονο που αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

