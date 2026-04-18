Συνελήφθη γνωστός ράπερ στην Κοζάνη για κατοχή ναρκωτικών

Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) άντρες της Αστυνομίας στην Κοζάνη, καθώς σε έναν τυχαίο έλεγχο βρέθηκε στο αμάξι του ποσότητα ναρκωτικών.

Άντρες της ΟΠΚΕ Κοζάνης, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, σταμάτησαν τον ράπερ που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και εντόπισαν στο αυτοκίνητό του 7 με 8 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως αναφέρει το kozanimedia. Έτσι, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Μαζί με τον συλληφθέντα, ο οποίος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνελήφθη και ακόμα ένας άντρας, που βρισκόταν μαζί του στο αμάξι. Οι δυο άντρες κρατούνται, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, στο αστυνομικό τμήμα Κοζάνης.