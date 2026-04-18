Συνελήφθη γνωστός ράπερ στην Κοζάνη για κατοχή ναρκωτικών

Βρέθηκε στο αμάξι του ποσότητα κοκαΐνης
Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) άντρες της Αστυνομίας στην Κοζάνη, καθώς σε έναν τυχαίο έλεγχο βρέθηκε στο αμάξι του ποσότητα ναρκωτικών.

Άντρες της ΟΠΚΕ Κοζάνης, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, σταμάτησαν τον ράπερ που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και εντόπισαν στο αυτοκίνητό του 7 με 8 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως αναφέρει το kozanimedia. Έτσι, προχώρησαν στη σύλληψή του. 

Μαζί με τον συλληφθέντα, ο οποίος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, συνελήφθη και ακόμα ένας άντρας, που βρισκόταν μαζί του στο αμάξι. Οι δυο άντρες κρατούνται, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, στο αστυνομικό τμήμα Κοζάνης.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Κεφαλονιάς: «Παρίστανε την νοσηλεύτρια» η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς
«Ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού»
Διάδρομος νοσοκομείου
«Βοήθεια, πνίγομαι»: Τα τελευταία λόγια της γυναίκας στον Κολωνό που βρέθηκε νεκρή μαζί με φίλο της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα να χτυπά την πόρτα και να καλεί σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η φωτιά έγινε ορατή και από τα γύρω διαμερίσματα
Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα στον Κολωνό
