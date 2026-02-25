Ελλάδα

Συνελήφθη οδηγός ταξί για εξαπάτηση πελατών – Είχε βάλει 56 φορές παράνομα διπλή ταρίφα

Σε έλεγχο από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ταξί κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, αν και ήταν μεσημέρι, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας
Ταξί
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Χειροπέδες σε έναν οδηγό ταξί πέρασαν αστυνομικοί, καθώς  είχε ενεργοποιήσει την διπλή ταρίφα σε ώρες που δεν επιτρέπεται για να αποκομίζει περισσότερα κέρδη,

Ο οδηγός ταξί είχε βάλει παράνομα στη συσκευή του ταξίμετρου διπλή ταρίφα αντί για τη μονή εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ταξί κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, αν και ήταν μεσημέρι, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Μετά από έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, προκειμένου να έχει περισσότερα κέρδη

Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
61
47
46
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά: Ξεκινούν μέσα στον Μάρτιο για το σχολικό έτος 2026-2027
Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών
Αίθουσα σχολείου
Newsit logo
Newsit logo