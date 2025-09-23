Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία: Είχαν φωτογραφίες του ναυτικού οχυρού Σαλαμίνας στα κινητά τους

Στη σύλληψη 2 Ρουμάνων προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (22.09.2025) καθώς εντοπίστηκαν μέσα σε σκάφος στο στενό του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας και έχοντας στο κινητό τους φωτογραφίες από το ναυτικό οχυρό. Και οι 2 κατηγορούνται για κατασκοπεία.

Οι υποψίες για κατασκοπεία του οχυρού, άρχιζαν να μπαίνουν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το λιμενικό ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός σκάφους, ελληνικής σημαίας στο στενό του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας, στο οποίο επέβαιναν 2 Ρουμάνοι ηλικίας 22 και 52 χρόνων.

Τότε το λιμενικό έκανε έλεγχο στο σκάφος των τουριστών βρίσκοντας στα κινητά τους φωτογραφίες από το ναυτικό οχυρό Σαλαμίνας.

Αμέσως συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, πάνω από 4.000 ευρώ και 400 δολάρια.

Το σκάφος του οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος των εγγράφων του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Π.Ν..

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν. Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία).

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.