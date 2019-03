Σύνταγμα: Πεδίο μάχης για… τα μάτια του Χόλυγουντ! video, pics

Η «καρδιά» του κέντρου της Αθήνας έγινε… κινηματογραφικό σετ τόσο σήμερα, Κυριακή 10.03.2019, όσο και αύριο, Καθαρά Δευτέρα. Και αυτό γιατί η πλατεία Συντάγματος και οι δρόμοι της Αθήνας φιλοξενούν τα γυρίσματα της ταινίας Born to be murdered! Οι δρόμοι έκλεισαν και το Σύνταγμα μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης για το σενάριο!

Οι εικόνες εντυπωσιακές. Κάδοι φλέγονται, διαδηλωτές συγκρούονται με τα ΜΑΤ… Μια κατάσταση που -δυστυχώς- έχουμε ζήσει αμέτρητες φορές, αλλά αυτή τη φορά ήταν για τις ανάγκες μια ταινίας.

Δείτε τις εικόνες από το Σύνταγμα

Κλειστό το Σύνταγμα, κλειστοί και οι γύρω δρόμοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν όσοι θα μετακινηθούν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, Κυριακή 10/03/2019. Χολιγουντιανή παραγωγή θα κάνει γυρίσματα στην πλατεία Συντάγματος, και έχει ήδη εξασφαλίσει άδει ααπό την Τροχαία.

Η Αστυνομία έκανε γνωστό πως σήμερα Κυριακή 10 Μαρτίου, από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα και εξαιτίας κινηματογραφικών γυρισμάτων στην πλατεία Συντάγματος, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, κατά τις ώρες 06:00 έως 18:00, στις εξής οδούς του Δήμου Αθηναίων:

– Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμερικής και της πλατείας Συντάγματος.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Πλατεία Συντάγματος.

Η ταινία «Born to be murdered» είναι ένα κοινωνικό θρίλερ καταδίωξης, με σκηνοθέτη τον ιταλό Ferdinando Cito Filomarin. Παραγωγοί της ταινίας οι Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επιτυχιών Call me by your name, Suspiria και I am love, ενώ στην ταινία πρωταγωιστεί και ο γιός του διάσημου ηθοποιού Ντένζελ Ουάσινγκτον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, είχαν γίνει γυρίσματα και στα Τρίκαλα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κυνηγημένος από αγνώστους,θα ζήσει μία περιπέτεια με φόντο την Αθήνα αλλά και την ορεινή Ελλάδα. Εκτός από το σημερινό γύρισμα στο Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή θα πραγματοποιήσει γυρίσματα και αύριο, Καθαρά Δευτέρα, τις ίδιες ώρες, στο Πεζοδρόμιο της Φιλελλήνων.