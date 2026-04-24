Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη: Ενίσχυση δυνάμεων και αυξημένη ετοιμότητα

Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Κρήτης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2026, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (24.04.2026) στο Ηράκλειο, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Στη σύσκεψη για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και φορείς πολιτικής προστασίας από όλη την Κρήτη, ενώ νωρίτερα ο κ. Τουρνάς είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η προετοιμασία είναι μια διαρκής διαδικασία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι «η προσπάθεια ξεκινάει από τη λήξη της προηγούμενης αντιπυρικής», ενώ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Ενίσχυση του νησιού σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέρθηκε και στην σημαντική -όπως τόνισε- ενίσχυση του νησιού και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε μέσα. «Πέρυσι είχαμε, θα έλεγα, μια πολύ καλή αντιπυρική περίοδο για την Περιφέρεια Κρήτης και στόχος είναι να πάει το ίδιο καλά, και ακόμα καλύτερα φέτος, η αντιπυρική περίοδος» τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο κ. Τουρνάς, ανακοινώνοντας αυστηρότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά και τον καθαρισμό οικοπέδων και γνωστοποιώντας ότι μέχρι τη Δευτέρα η σχετική ΚΥΑ θα έχει λάβει ΦΕΚ.

«Η πρόληψη είναι ένα στοίχημα που αφορά όλους μας» είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα καθαρισμού των δασών, αλλά και την χρηματοδότηση των δήμων.

«Η πρόληψη σχετίζεται και με την αρκετά καλή χρηματοδότηση που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Φέτος μιλάμε για 50 εκατ., που αποτελεί αύξηση 170% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια» επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχολιάζοντας ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν είναι τιμωρητικά, αλλά «για να καταλάβουμε όλοι και να εκπαιδευτούμε στη νέα κατάσταση».

«Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε τις προληπτικές ενέργειες για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, την περιουσία μας και το φυσικό μας περιβάλλον» σχολίασε ο υπουργός.

Σε πλήρη ετοιμότητα η Περιφέρεια Κρήτης

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε ότι η περιφέρεια βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και το προσωπικό για να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με το υπουργείο, σημειώνοντας ότι η κοινή προσπάθεια ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Τουρνάς στον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Ανατολική Κρήτη: «Ήταν ένα φαινόμενο που εκτονώθηκε στη θάλασσα και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία» ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν υπήρξαν καταστροφές, το φαινόμενο βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των επιστημόνων και ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί.

«Ήταν ένα σεισμός που εκτονώθηκε, απ’ ότι μας είπαν, στη θάλασσα. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, παρόλα αυτά παρακολουθείται από τους επιστήμονές μας. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες, βλάβες ή οποιεσδήποτε επιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός είναι προληπτικά σε ετοιμότητα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να συνδράμει».