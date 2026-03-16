Ταξί: Απεργία διαρκείας από την Τρίτη – Αντιδρούν για τα βαν και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Αττικής αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή
ταξί
Χειρόφρενο τραβούν ξανά οι ιδιοκτήτες ταξί από αύριο Τρίτη (17.03.2026) στο πλαίσιο της απεργίας διαρκείας που αποφάσισαν σήμερα (16.03.2026) στην έκτακτη συνεδρίασή του Διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ όπως είχε αναφέρει και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η απεργιακή απόφαση των οδηγών ταξί στην έκτακτη συνεδρίασή είναι η επ’ αόριστον απεργία. Και αυτό γιατί πλέον προχωράει προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται πολλά πράγματα στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί.

Ανάμεσα σε αυτά είναι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εντός του 2026, δηλαδή από φέτος και μετά για όσα αυτοκίνητα αντικαθίστανται, θα πρέπει οι οδηγοί να το αντικαταστήσουν με ηλεκτροκίνητα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί. Ζητούν αυτό να πάρει μια παράταση τουλάχιστον μέχρι το 2035.

Επίσης, αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε Ι.Χ οχήματα να πραγματοποιούν αστικές κούρσες, σε βανάκια, να πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις προς αεροδρόμια, λιμάνια ή γενικότερα στους δρόμους.

«Υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση της οποίας στόχος είναι να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλεία, εις βάρος του κλάδου, ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική.

Θα κάνουμε απεργία μέχρι την ψήφιση, μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την τουριστική περίοδο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Σε ερώτηση για το αν πρόκειται να αποκλείσουν τα αεροδρόμια, ο κ. Λυμπερόπουλος είπε:

«Τι άλλο να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφορά και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα; Τι άλλο να κάνει ο ταξιτζής, ο επαγγελματίας, που του κλέβουν την δουλειά, που του βάζουν όρους λειτουργίας, που είναι απαράδεκτοι, φασιστικοί, και θέλουν να λέγονται δημοκρατία.

Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργεία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον το φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι το πιο βρώμικο, τι το πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα».

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Αττικής αύριο το πρωί (17.03.2026) θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

