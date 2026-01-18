Ταΰγετος: Στο Νοσοκομείο Σπάρτης οι πρώτοι ορειβάτες που απεγκλωβίστηκαν – Μεταφέρονται 12, οι 4 είναι τραυματίες

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Νοσοκομείο Σπάρτης, καθώς μεταφέρονται οι 12 ορειβάτες που απεγκλωβίστηκαν από τον Ταΰγετο, έπειτα από δύσκολη και πολύωρη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, στο νοσοκομείο έχουν τεθεί σε επιφυλακή γιατροί και νοσηλευτές, με εργαζόμενους να παραμένουν σε διπλές βάρδιες, ενώ αρκετοί επέστρεψαν εκτάκτως από ρεπό και άδειες για να ενισχύσουν τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος και να υποδεχθούν τους ορειβάτες που απεγκλωβίστηκαν από τον Ταΰγετο.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου έφθασαν στο Νοσοκομείο Σπάρτης οι πρώτοι τέσσερις ορειβάτες, με όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είχαν απεγκλωβιστεί από τον Ταΰγετο και είναι καλά στην υγεία τους.

Συνολικά μεταφέρονται 12 ορειβάτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι 8 είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι 4 φέρουν τραυματισμούς και θα εκτιμηθούν από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με την άφιξή τους.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει: «Σε επιφυλακή βρίσκεται το Νοσοκομείο Σπάρτης. Μπράβο στους συναδέλφους που θα παραμείνουν σε διπλές βάρδιες και σε όσους έρχονται από ρεπό και άδειες για να συνεισφέρουν.

Περαστικά. Μπράβο στους συναδέλφους του Νοσοκομείου Σπάρτης, στην Πολιτική Προστασία και στο ΕΚΑΒ για τη δύσκολη και επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού»

Προβλήματα στην αεροδιακομιδή, λόγω καιρού

Η αεροδιακομιδή των ορειβατών δεν κατέστη δυνατή, καθώς ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο λόγω των συνθηκών. Για τον λόγο αυτό αποκλείστηκε η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και επιλέχθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο, αυτό της Σπάρτης, με μεταφορά μέσω οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ η κατάσταση των τραυματιών παρακολουθείται στενά.