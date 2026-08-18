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Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Μαγούλας

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 82 ετών, η οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε μπει στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση
αθηνων κορινθου αυτοκίνητο
Η στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου
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Από τύχη δεν προκλήθηκε τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου, όπου μια ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στο ύψος της Μαγούλας, σκορπώντας τον τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Πάτρα.

Το επικίνδυνο περιστατικό με την ηλικιωμένη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16.08.2026) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του μαύρου Mercedes που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως φαίνεται και σε τρομακτικό βίντεο που δημοσίευσε οδηγός μηχανής που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 82 ετών, η οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε μπει στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν έχει γίνει γνωστό για πόση ώρα κινούταν ανάποδα η οδηγός, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού και περισσότερες πληροφορίες.

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