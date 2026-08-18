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Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του λεωφορείου για επικίνδυνη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Σε βάρος της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Επικίνδυνη αναστροφή από οδηγό λεωφορείου
Επικίνδυνη αναστροφή από οδηγό λεωφορείου στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου
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Στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 48χρονης οδηγού λεωφορείου που, όπως προέκυψε από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, έκανε επικίνδυνη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, προχώρησε η Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (13.8.26), όταν η οδηγός φέρεται να παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, πραγματοποιώντας αναστροφή ενώ κινούνταν οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομία, δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ταυτοποίηση της οδηγού πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα.

Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον ταχογράφο του λεωφορείου, διαπιστώνοντας παραβάσεις που σχετίζονται με τον ανεπαρκή χρόνο ανάπαυσης της οδηγού.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Σε βάρος της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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