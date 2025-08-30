Ελλάδα

«Τέλος» ο ΟΣΕ: Ιδρύθηκε ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» με νέα πρόσωπα στη διοίκηση

Η νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
Τρένο του ΟΣΕ
Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI

Η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» προέρχεται από τη συγχώνευση του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Μετά τη συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, ιδρύθηκε ο νέος ενιαίος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με στόχο του είναι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργήθηκε βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο καθηγητής του ΟΠΑ Γιώργος Ιωάννου, με πλούσια εμπειρία σε διοίκηση οργανισμών και ενεργειακές αγορές. Διευθύνων σύμβουλος τοποθετήθηκε ο Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός με MBA και εμπειρία από την ηγεσία της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων.

Στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ορίζεται ο Ευάγγελος Χριστογιάννης, πολιτικός μηχανικός με πολυετή πορεία στον ΟΣΕ, ενώ μέλη του Δ.Σ. είναι οι: Αθανάσιος Στάβερης, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια, Κατερίνα Δεμερούτη, στέλεχος με εμπειρία στις δημόσιες συγκοινωνίες, και Μάριος Μπόμπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός με διεθνή εμπειρία σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας.

Η νέα διοίκηση καλείται να υλοποιήσει το όραμα για έναν σύγχρονο, ασφαλή και αποδοτικό ελληνικό σιδηρόδρομο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ελλάδα
