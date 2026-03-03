Τέμπη: Διακοπή στη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717- Γιατί εξαγριώθηκαν οι συγγενείς

Διεκόπη για τις 24 Απριλίου η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αφού προηγουμένως αναλώθηκε σε διαδικαστικά ζητήματα. Εντωμεταξύ, τη μεγάλη αντίδραση των συγγενών θυμάτων που βρέθηκαν στο δικαστήριο, προκάλεσε η επιλογή του δημοσίου να μη βρεθεί ως πολιτική αγωγή στη δίκη, παρότι από τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο.

Ειδικότερα, η δίκη αφορά τις ευθύνες δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717. Στο πόρισμα τους το Σεπτέμβριο 2021 κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες σε βάρος των στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο η ευρωπαϊκή εισαγγελία κατέληξε σε τελείως διαφορετική κρίση και απέδωσε κατηγορίες σε 23 κατηγορουμένους για κακουργήματα, υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.

Στο εδώλιο κάθονται δύο ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής για παράβαση καθήκοντος. Τον έναν κατηγορούμενο εκπροσωπεί μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρότι η κατηγορία είναι ζημία του δημοσίου. Τον δεύτερο κατηγορούμενο εκπροσωπεί δικηγόρος Πειραιά, ενώ στην αναβληθείσα συνεδρίαση είχε και αυτός εκπροσωπηθεί από μέλος του ΝΣΚ, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συγγενών θυμάτων των Τεμπών και δικηγόρων αυτών.

Στη δίκη δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 42 συγγενείς θυμάτων και τραυματίες, ανάμεσά τους η Μαρία Καρυστιανού, δια της συνηγόρου της, Μαρίας Γρατσία, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ο Πάνος Ρούτσι, ο Νίκος και ο αδερφός του, Δημήτρης Πλακιάς, αλλά και η μητέρα του 20χρονου Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι.

Πλήθος συγγενών θυμάτων στο δικαστήριο

Στη δικαστική αίθουσα δεν έπεφτε… καρφίτσα, καθώς στη δίκη έδωσαν το «παρών» πολλοί συγγενείς θυμάτων επιζώντες της τραγωδίας, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ο Ηλίας Παπαγγελής, η γραμματέας του Συλλόγου Ελένη Βασάρα και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

Απών και πάλι το ελληνικό δημόσιο από την υποστήριξη της κατηγορίας

Τελικώς, το ελληνικό δημόσιο δεν δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των κατηγορούμενων στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, παρά την αντίθετη δικαστική απόφαση κατά την προηγούμενη αναβολή της δίκης, όπου το δικαστήριο είχε ζητήσει από το δημόσιο να παρασταθεί ως κατήγορος στην υπόθεση, καθώς από τις συνεχείς παρατάσεις και τελική τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, γνωστής και ως «717», έως το σιδηροδρομικό δυστύχημα, το κράτος υπολογίζεται ότι ζημιώθηκε κατά περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Διονύσιος Κολοβός, παρέστη στο δικαστήριο, εξηγώντας ότι μετά την δικαστική απόφαση, το ΝΣΚ ζήτησε από την Εθνική Αρχή διαφάνειας να τοποθετηθεί και ότι αυτή δήλωσε ότι δεν επιθυμεί δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση. Ο κ. Κολοβός δήλωσε ότι «αποτελεί καθήκον μας να βρισκόμαστε εδώ για ενδεχόμενες διευκρινίσεις», διευκρινίζοντας ότι το ΝΣΚ δεν παρίσταται ως υποστήριξη της κατηγορίας, συμπληρώνοντας ότι αυτή η ενέργεια από πλευράς της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «δεν είναι υποχρεωτική».

«Δεν είναι δυνατόν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο και να μην παρίσταται για υποστήριξη της κατηγορίας, δε χρειάζεται ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχει λάβει σχετική εντολή από το δικαστήριο», ανέφερε στο δικαστήριο ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων, Δημήτρης Μπελαντής, ο οποίος γνωστοποίησε ότι έχει υποβάλει εξώδικη διαμαρτυρία προς το ελληνικό δημόσιο, το ΝΣΚ και την ΕΑΔ, προκειμένου να παρασταθεί το ελληνικό δημόσιο ως πολιτική αγωγή απέναντι από τους κατηγορούμενους.

Εκ νέου το αίτημα από δικηγόρους

Δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν την εκ νέου κλήση στην ΕΑΔ προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη. «Νομίμως κλήθηκε το δημόσιο και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παραστεί για να υποστηρίξει την κατηγορία σε βάρος δύο ελεγκτών της Αρχής. Το δικαστήριο δεν υποχρεώνει κανέναν να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας», δήλωσε η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος. Το δικαστήριο, ακολούθως υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση απέρριψε το εν λόγω αίτημα.

Ένταση για την ηχογράφηση της δίκης

Πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δικηγόρους που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων και τους συνηγόρους των δύο κατηγορούμενων, υπήρξε το αίτημα των δικηγόρων των οικογενειών θυμάτων για πλήρη ηχογράφηση όλων των αιτημάτων και αγορεύσεων που υποβάλλονται από όλους τους διαδίκους. Στο σχετικό αίτημα αντιτάχθηκαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Τελικώς το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη καταγραφή με φωνοληψία της διαδικασίας.

«Είναι τουλάχιστον ειρωνικό ο συνήγορος που εκπροσωπεί την εθνική αρχή διαφάνειας, να μη θέλει τη διαφάνεια της διαδικασίας» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπουλου, που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων.

«Αυτό που θέλει η άλλη πλευρά είναι μην φανεί το γαϊτανάκι ενεργειών πριν το δικαστήριο και μετά το δικαστήριο, με ενστάσεις, εξώδικα κτλ.», επεσήμανε έτερος δικηγόρος, Δημήτρης Σκαρίμπας.

Άλλαξε η σύνθεση

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, το δικαστήριο άλλαξε σύνθεση, μετά την αίτηση εξαίρεσης της αριστερής σύνεδρου, αίτημα που έκανε δεκτό το δικαστήριο και δικαστής αντικαταστάθηκε από άλλη δικαστή. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της έδρας, η εν λόγω δικαστική λειτουργός επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους αντιδικίας με μάρτυρα της υπόθεσης και ζήτησε να εξαιρεθεί από τη σύνθεση του δικαστηρίου.

Έξω από τη δικαστική αίθουσα φοιτητές ανήρτησαν πανό και φώναξαν συνθήματα, ζητώντας απονομή δικαιοσύνης.