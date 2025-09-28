Τέμπη: Διέρρευσαν φωτογραφίες από τους σάκους με τις σορούς των θυμάτων – «Πόσο επώδυνο;», λέει ο Πλακιάς

Την οργή του, εξέφρασε με ανάρτηση στα social media ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, σχετικά με τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει τους σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει πως διέρρευσε το συγκεκριμένο υλικό και θέλησε να ξεκαθαρίσει πως το θέαμα είναι αρκετά επώδυνο για τις μητέρες και τους πατεράδες που θρηνούν τα παιδιά τους που χάθηκαν ξαφνικά και άδικα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε άλλο σημείο αναρωτιέται αν οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύτηκαν με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;», έγραψε.

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

