Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη

Στόχος εμπρησμού έγινε ο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο πραγματογνώμονας της τραγωδίας των Τεμπών, Δημήτρης Καρώνης, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του μέσα στην πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου όταν δέχτηκε την εμπρηστική επίθεση, με τους αγνώστους να φαίνεται ότι το περιέλουσαν με βενζίνη και να του έβαλαν φωτιά.

Στην έκθεσή του ο καθηγητής, είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των τρένων στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από πολλούς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στο δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική ασφάλεια.