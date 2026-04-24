Τέμπη: Μετ’ εμποδίων η δίκη για τους ελεγκτές Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, απεβίωσε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους

Από σαράντα κύματα περνά η εκδίκαση της υπόθεσης των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το πόρισμα που υπέβαλαν για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή της τραγωδία στα Τέμπη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θανάτου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, τις προηγούμενες ημέρες, μέσω ανακοίνωσης συνδικαλιστικής ένωσης, στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο μέχρι πρότινος συνήγορός του, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διαβιβάζοντας την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού οργάνου και όχι έγγραφο, που να πιστοποιεί το θάνατο του προσώπου. Στο γεγονός αντέδρασαν δικηγόροι που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι ζήτησαν από το δικαστήριο να διακριβώσει το θάνατο του κατηγορούμενου ελεγκτή της ανεξάρτητης αρχής, μέσω αναζήτησης της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Δ.Τ.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση. Είχε προηγηθεί η αντίδραση δικηγόρων για την ακαταλληλότητα της δικαστικής αίθουσας που επελέγη, με τη δίκη να μεταφέρεται μετά από λίγα λεπτά, στο Αμφιθέατρο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στο δικαστήριο δίνουν και σήμερα το «παρών» πολλοί συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο Πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπων, Παύλος Ασλανιδης, η γραμματέας του συλλόγου, Ελένη Βασάρα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης αλλά και οι γονείς του Βαΐου Βλαχου.

Η δίκη αφορά στις ευθύνες δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717. Στο πόρισμα τους το Σεπτέμβριο 2021 κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες σε βάρος των στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο η ευρωπαϊκή εισαγγελία κατέληξε σε τελείως διαφορετική κρίση και απέδωσε κατηγορίες σε 23 κατηγορουμένους για κακουργήματα, υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.