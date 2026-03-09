Ελλάδα

Τέμπη: Νέα ένταση στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο, κατάσχονται υπολογιστές και σκληροί δίσκοι των πραγματογνωμόνων

Πραγματογνώμονας αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία
Δυστύχημα Τέμπη
Το σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη (Φωτογραφία αρχείου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTIONTEAM / EUROKINISSI)

Με νέα στοιχεία και υψηλούς τόνους συνεχίζεται η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο που σχετίζονται με τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά την εξέταση ενός εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, αποκαλύφθηκε ότι στην κατοχή του υπάρχει βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και λήψεις από drone, από τις πρώτες ώρες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, δεν έχει ενταχθεί στη δικογραφία.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συνηγόρων, οι οποίοι ζήτησαν να παραδοθεί το υλικό και να ενσωματωθεί στην αποδεικτική διαδικασία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας τη σύλληψη των δικαστικών πραγματογνωμόνων για ψευδή κατάθεση, καθώς και την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

 

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να προσκομιστεί το επίμαχο υλικό στο δικαστήριο προκειμένου να εξεταστεί, κρίνοντας ότι συνδέεται με το ζήτημα του φορτίου που περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Μετά την αποδοχή του αιτήματος, η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων στους οποίους φέρεται να είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό.

Ελλάδα
