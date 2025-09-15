Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας και δίψας μπροστά στη Βουλή ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του

Μπροστά από τη Βουλή και με πλακάτ, ο πατέρας του 22χρονου Ντένι Ρούτσι που χάθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) απεργία πείνας και δίψας, ζητώντας να τον αφήσουν να κάνει εκταφή στη σορό του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι, αντιδρώντας με την απόφαση του εφέτη ανακριτής της Λάρισας, στήθηκε μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, κάνοντας απεργία πείνας και λέγοντας πως βάση νόμου δικαιούται να γίνει εκταφή στο παιδί του, στο ένα από τους 57 που χάθηκαν στα Τέμπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον εισαγγελέα που βάση νόμου δικαιούμαι. Απεργίας πείνας και δίψας για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους», έγραψε ο πατέρας στα πανό του.

Την απεργία πείνας του πατέρα του θύματος έκανε γνωστή και η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στα social media.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Ελλάδα ακούει; Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την εκταφή του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σορού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που δεν περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου. Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου αρνήθηκε την εκταφή και με παρέπεμψε στον ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς καμία σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία.

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια. Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί! Ντροπή! Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι όλοι συνεννοημένοι, όλοι αρνούνται την εκταφή γιατί θα δείξει τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας.

Και τότε πώς θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το κακόψυχο αφεντικό; Η Ευρώπη ακούει; Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει; Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!