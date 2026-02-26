Τέμπη: Συντρίμμια και αποκαΐδια στο Κουλούρι – Βίντεο από drone στο ανοιχτό «νεκροταφείο» των τρένων 3 χρόνια μετά την τραγωδία

Συντρίμμια, αποκαΐδια, στάχτες και κατεστραμμένα όνειρα στο Κουλούρι, στον χώρο όπου μεταφέρθηκαν τα μοιραία βαγόνια των τρένων που συγκρούστηκαν μετωπικά στα Τέμπη, οδηγώντας στον θάνατο 57 ανθρώπους. Ο χρόνος στην συγκεκριμένη περιοχή σταμάτησε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρία χρόνια μετά, τα βαγόνια αλλά και τα πειστήρια, παραμένουν εκεί, προκαλώντας δέος και θλίψη.

Ο οικισμός που βρίσκεται περίπου 20 χλμ μακριά από το σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, υπενθυμίζει σε όλους το πόσο άδικα χάθηκαν οι 57 συνάνθρωποί μας. Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν μια εικόνα που προκαλεί τρόμο: δεκάδες τόνοι από παραμορφωμένα μέταλλα, διαλυμένες βαγόνια και μηχανές έλξης της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρατεταγμένα σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, στο Κουλούρι.

Παρά την κρισιμότητα των στοιχείων που κρύβονται ανάμεσα στις λαμαρίνες, ο χώρος παραμένει αφύλακτος από τα στοιχεία της φύσης. Τα συντρίμμια βρίσκονται κάτω από τον ουρανό, χωρίς καμία στέγη, εκτεθειμένα στη βροχή και τον ήλιο. Πρόσφατα, η περιοχή είχε πληγεί σφοδρά και από την κακοκαιρία Daniel, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση των πειστηρίων.

Το Κουλούρι ή αλλιώς το «ανοιχτό νεκροταφείο των βαγονιών» δεν είναι απλώς ένας χώρος φύλαξης, αλλά το κέντρο μιας συνεχιζόμενης έρευνας που, ακόμα και το 2025, έφερνε στο φως ανατριχιαστικά ευρήματα.

Σε πρόσφατες έρευνες της ομάδας Anubis, εντοπίστηκε ανθρώπινο γενετικό υλικό (DNA) ανάμεσα στα συντρίμμια, γεγονός που προκάλεσε την οργή των συγγενών για την προχειρότητα της αρχικής διαχείρισης, καταγγέλλοντας ότι λόγω βιαστικών κινήσεων μεταφέρθηκαν στο Κουλούρι ακόμα και οστά.

Σημειώνεται ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα πραγματογνώμονες και Πυροσβεστική συνέχιζαν τις αυτοψίες αναζητώντας στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Παράλληλα, ακόμα και δύο χρόνια μετά, τμήματα των βαγονιών εντοπίζονταν σε γειτονικά οικόπεδα και μεταφέρονταν στο Κουλούρι για εξέταση.

Για τις οικογένειες των 57 θυμάτων, το Κουλούρι αποτελεί το σύμβολο της βιαστικής απομάκρυνσης των στοιχείων. Η μεταφορά των βαγονιών εκεί, παράλληλα με το λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου της σύγκρουσης αμέσως μετά την τραγωδία, βρίσκεται στον πυρήνα των καταγγελιών για αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος και προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών.

Τρία χρόνια μετά, οι εικόνες από ψηλά θυμίζουν πως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί ώστε να ριχθεί «φως» στις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και οι επιζώσες και επιζώντες της μεγάλης σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, παραμένει η πλέον πολύνεκρη στην ιστορία της Ελλάδας με 57 θύματα και 180 τραυματίες. Η μετωπική σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας της Hellenic Train στον Ευαγγελισμό Λάρισας πυροδότησε μια βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση, οδηγώντας στην παραίτηση του τότε Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Η δίκη για 36 μη πολιτικά πρόσωπα αναμένεται να αρχίσει στις 23 Μαρτίου 2026 και θα διεξαχθεί στη Λάρισα.

