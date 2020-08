Αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα δείχνει η Τουρκία, που έστειλε από νωρίς το πρωί το Oruc Reis για “έρευνες” βάσει της παράνομης NAVTEX που εξέδωσε.

Αυτό τουλάχιστον βγαίνει ως συμπέρασμα από τη νέα NAVTEX που εξέδωσε, απαντώντας στην αντι-NAVTEX που νωρίτερα είχε κοινοποιήσει η Αθήνα.

Η νέα NAVTEX -με την οποία ισχυρίζεται ότι το Oruc Reis και τα δύο πλοία της συνοδείας του θα πραγματοποιήσουν έρευνες “εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας”, είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

“Πού το πάει η Τουρκία;”

Το ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων είναι πόσο αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί είναι η Άγκυρα.

Το γεγονός πως -όπως υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου- την εντολή για την έξοδο του Oruc Reis έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, μάλλον δείχνει πως “τα παίζει όλα για όλα”.

Στόχος της όχι μόνο να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά και να την σύρει σε έναν διάλογο από θέση ισχύος.

Και το θέμα είναι πως κατά τα φαινόμενα κανείς τρίτος αυτή τη φορά δεν μπορεί να την σταματήσει, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, που το Oruc Reis έκανε έναν μικρό περίπλου, πριν επιστρέψει στην Αττάλεια.

Η διαφορά είναι πως την προηγούμενη φορά υπήρξε παρέμβαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ, που αυτή την περίοδο ασκεί και τα καθήκοντα της προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως τώρα η Γερμανία δείχνει στάση “ουδετερότητας”. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γερμανικού ΥΠΕΞ, “περαιτέρω σεισμολογικές έρευνες αυτή την χρονική στιγμή είναι σίγουρα το λάθος μήνυμα”. Λάθος μήνυμα κι όχι παραβίαση κυριαρχίας.

Επιπλέον απηύθυνε έκκληση «και προς τις δύο πλευρές να επιλύσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουν έναν διμερή διάλογο, όπως προγραμματίστηκε, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας».

Παρατηρητές αναφέρουν πως η Γερμανία φέρεται ενοχλημένη από το γεγονός ότι μετά την πρωτοβουλία της για αποκλιμάκωση της έντασης, ήρθε η συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, που από την Τουρκία θεωρήθηκε “εχθρική κίνηση”.

Οι εξηγήσεις της Αθήνας ότι δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να εφαρμόσει και μόνον όσα ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν φαίνεται -τουλάχιστον αυτή την ώρα- να “μαλακώνουν” την ενόχληση.

Πάντως πριν από λίγη ώρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η τουρκική προκλητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.