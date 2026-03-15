Τέσσερις συλλήψεις Τούρκων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Αναζητείται ακόμα ένα άτομο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες Τούρκοι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δεν ήταν μέχρι πρότινος γνωστή στις αστυνομικές Αρχές
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Σε τέσσερις συλλήψεις Τούρκων υπηκόων προχώρησε η Αστυνομία σήμερα Κυριακή (15.3.26) για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη, το απόγευμα της Τρίτης (3.3.26). Όπως έγινε γνωστό, αναζητείται ακόμα ένα άτομο τουρκικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη, είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δεν ήταν μέχρι πρότινος γνωστή στις αστυνομικές Αρχές. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τρεις δράστες είχαν πυροβολήσει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που βρισκόταν στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη Νέα Μάκρη και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν εκεί 7 κάλυκες και ένα φυσίγγι από πυροβόλο όπλο. Ωστόσο δεν βρήκαν το αυτοκίνητο που έγινε στόχος της επίθεσης.

Μετά από έρευνες στις πινακίδες κυκλοφορίας, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε μία Τουρκάλα.

Την ίδια μέρα είχε βρεθεί το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τους πυροβολισμούς, 4 άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, βγήκαν από ένα κατάστημα της περιοχής και άρχισαν να τσακώνονται.

Ελλάδα
