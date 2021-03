Δύσκολες ώρες βιώνει η γνωστή αισθητικός Τέτα Καμπουρέλη καθώς ο σύζυγός της, συνελήφθη και κατηγορείται για το μεγάλο ριφιφί που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο σε θυρίδες τράπεζας στο Ψυχικό.

Η Τέτα Καμπουρέλη είναι μανικιουρίστ και ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Έγινε γνωστή μέσα από το “Πρωινό mou” του Mega, όπου παρουσίαζε μυστικά ομορφιάς και τις νέες τάσεις στα νύχια.

Το 2014 έλαβε μέρος στο “Just the two of us”, έχοντας στο πλευρό της τον Χάρη Βαρθακούρη.

Ούσα 49 ετών, είναι μία πολύ νέα γιαγιά, καθώς έχει ήδη τρία εγγόνια, με τα οποία περνά πολύ χρόνο.

Πριν από 13 χρόνια μετακόμισε με τον σύζυγο και τα παιδιά της στην τριώροφη μεζονέτα τους στην Βάρη και από τότε έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και μένει κοντά στη θάλασσα.