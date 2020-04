Την απόλυτη αποθέωση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός γνώρισε η Ελλάδα από τον διάσημο Ισραηλινό ιστορικό, φιλόσοφο και συγγραφέα, Γιουβάλ Νόα Χαράρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ευχαρίστησε δημόσια εκ μέρους όλων των Ελλήνων.

Ο κορονοϊός έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως, έχει μολύνει περισσότερους από 2 εκατομμύρια και έχει βάλει στον «πάγο» την παγκόσμια οικονομία, καταδικάζοντάς την σε ύφεση ανάλογη, λένε κάποιοι, με εκείνη του ’29.

Ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι, ένας από τους πιο γνωστούς φιλόσοφους, ιστορικούς και συγγραφείς του Ισραήλ, ήταν καλεσμένος στο Late Late Show του Τζέιμς Κόρντεν και μίλησε για την παγκόσμια κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ότι οι χώρες δεν συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν την απειλή, ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι αποθέωσε την Ελλάδα. «Η Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά στην αναχαίτιση της επιδημίας. Αν είχα να διαλέξω, ας πούμε, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα για το ποιος πρέπει να ηγείται στον κόσμο, να μας δώσει ένα σχέδιο δράσης, κατηγορηματικά θα διάλεγα την Ελλάδα».

Στο 11.34 του βίντεο η αναφορά για την Ελλάδα

Τα όσα είπε ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι για την Ελλάδα δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Με ανάρτησή του στο twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε το απόσπασμα που ο Ισραηλινός φιλόσοφος αποθεώνει τη χώρα μας και τον ευχαρίστησε εκ μέρους όλων.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιουβάλ Νόα Χαράρι για τα καλά του λόγια. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές, όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες, στεκόμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε κόντρα στον κορονοϊό».

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM