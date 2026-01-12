Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/1/2026) στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, όταν πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο στη Νέα Ιωνία έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς βέβαια να καταφέρει να βοηθήσει τον άνδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός ηλικίας 60 – 65 ετών μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.