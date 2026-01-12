Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/1/2026) στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, όταν πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο στη Νέα Ιωνία έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς βέβαια να καταφέρει να βοηθήσει τον άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός ηλικίας 60 – 65 ετών μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
92
74
76
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo